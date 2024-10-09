У покинутому маєтку виявили культовий седан BMW M5 E34 (відео)

BMW M5 E34 — цінна колекційна модель, яку випускали з 1998 по 1996 рік. Спортивний седан комплектували рядними шістками потужністю 315 і 340 сил.

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У США виявили занедбаний седан BMW M5 90-х років. Культове спортивне авто стоїть у гаражі на території дорого маєтку. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі BigBankz.

Цей маєток у штаті Джорджія вартістю 1,5 мільйона доларів із 1996 року належав заможному американському лікарю, який захоплювався автомобілями та перегонами. Сусіди розповіли, що його повсякденним авто був Porsche.

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Крім того, вони повідомили, що у 2015 році лікар із дружиною зібрали речі, завантажили Porsche в трейлер і поїхали у невідомому напрямку. Із того часу будинок стоїть занедбаним.

За 9 років безхатьки влаштували безлад у будинку, проте його розкішне оздоблення збережене. Також усередині виявили твори сучасного мистецтва і велику колекцію масштабних моделей авто.

Автомобіль непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Седан BMW M5 E34 стоїть у гаражі, серед куп мотлоху. Він брудний, але загалом добре зберігся. Примітно, що задній номер авто – американський, а передній – транзитний німецький. Встановлено, що седан не їздив із 2008 року.

Заряджений BMW M5 E34 випускали з 1998 по 1995 рік і всього зібрали 12 254 авто. Їх комплектували рядними шістками об’ємом 3,5 л (315 к. с.) і 3,8 л (340 к. с.) та механічною КПП.

Раніше Фокус розповідав про рідкісний заряджений Ford Mustang 1969 року за $300 000, який майже пів століття простояв у гаражі.

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