У покинутому маєтку виявили культовий седан BMW M5 E34 (відео)
BMW M5 E34 — цінна колекційна модель, яку випускали з 1998 по 1996 рік. Спортивний седан комплектували рядними шістками потужністю 315 і 340 сил.
У США виявили занедбаний седан BMW M5 90-х років. Культове спортивне авто стоїть у гаражі на території дорого маєтку. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі BigBankz.
Цей маєток у штаті Джорджія вартістю 1,5 мільйона доларів із 1996 року належав заможному американському лікарю, який захоплювався автомобілями та перегонами. Сусіди розповіли, що його повсякденним авто був Porsche.Важливо
Крім того, вони повідомили, що у 2015 році лікар із дружиною зібрали речі, завантажили Porsche в трейлер і поїхали у невідомому напрямку. Із того часу будинок стоїть занедбаним.
За 9 років безхатьки влаштували безлад у будинку, проте його розкішне оздоблення збережене. Також усередині виявили твори сучасного мистецтва і велику колекцію масштабних моделей авто.
Седан BMW M5 E34 стоїть у гаражі, серед куп мотлоху. Він брудний, але загалом добре зберігся. Примітно, що задній номер авто – американський, а передній – транзитний німецький. Встановлено, що седан не їздив із 2008 року.
Заряджений BMW M5 E34 випускали з 1998 по 1995 рік і всього зібрали 12 254 авто. Їх комплектували рядними шістками об’ємом 3,5 л (315 к. с.) і 3,8 л (340 к. с.) та механічною КПП.
Раніше Фокус розповідав про рідкісний заряджений Ford Mustang 1969 року за $300 000, який майже пів століття простояв у гаражі.
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