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Авто

Раритетний заряджений Ford Mustang за $300 000 простояв майже пів століття в гаражі (відео)

Ford Mustang Boss 429, Ford Mustang, Ford Mustang 1969
Фото: скриншот / YouTube | Ford Mustang Boss 429 не експлуатувався з 1976 року

Ford Mustang Boss 429 — дуже рідкісна лімітована заряджена версія моделі. Під капотом спортивного купе встановлено величезний 7,0-літровий V8.

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У США виявили занедбаний Ford Mustang 1969 року в рідкісній зарядженій модифікації Boss 429. Спортивне авто не виїжджало на дороги із середини 70-х. Про нього розповів у відео на Youtube блогер Джері Гіслі.

Цей Ford Mustang Boss 429 — справжній раритет, адже в 1969 року випустили лише 854 таких купе. Він є серійною версією гоночного авто із чемпіонату NASCAR. Зараз вартість моделі сягає 300-500 тис. доларів.

Ford Mustang 1969, Ford Mustang Boss 429, Ford Mustang Fullscreen
Автомобіль постраждав у пожежі
Фото: скриншот / YouTube

Ford Mustang Boss 429 оснащений 7,0-літровим 375-сильним V8 та 4-ступінчастою механічною КПП. Стандартна модель розганяється до сотні за 6,8 с.

Утім, конкретно цей Ford Mustang Boss 429 виступав не в NASCAR, а в драгрейсингу. Його серйозно модернізували — встановили передню частину від моделі 1970 року, широкі задні шини та потужнішу версію двигуна.

салон форд мустанг, Ford Mustang 1969, Ford Mustang Boss 429, Ford Mustang Fullscreen
Ford Mustang потребує реставрації
Фото: скриншот / YouTube

З’явилося навіть впорскування закису азоту ("нітрос"). Спорткар здатен проїхати ¼ милі (402 м) з місця за 11,48 с, розвинувши на фініші 187,5 км/год.

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Ford Mustang 1969 року брав участь у драгрейсингу до 1976 року. Потім авто перестали експлуатувати, а в 2012 році його серйозно пошкодила пожежа.

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Під капотом встановлено 7,0-літровий V8
Фото: скриншот / YouTube

Тепер вінтажний Ford Mustang Boss 429 отримав нового власника. Його відмили і готують до реставрації.

До речі, нещодавно в США знайшли занедбаний Dodge 70-х, який виступав у перегонах NASCAR.

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