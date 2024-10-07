Раритетний заряджений Ford Mustang за $300 000 простояв майже пів століття в гаражі (відео)

Ford Mustang Boss 429 — дуже рідкісна лімітована заряджена версія моделі. Під капотом спортивного купе встановлено величезний 7,0-літровий V8.

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У США виявили занедбаний Ford Mustang 1969 року в рідкісній зарядженій модифікації Boss 429. Спортивне авто не виїжджало на дороги із середини 70-х. Про нього розповів у відео на Youtube блогер Джері Гіслі.

Цей Ford Mustang Boss 429 — справжній раритет, адже в 1969 року випустили лише 854 таких купе. Він є серійною версією гоночного авто із чемпіонату NASCAR. Зараз вартість моделі сягає 300-500 тис. доларів.

Автомобіль постраждав у пожежі Фото: скриншот / YouTube

Ford Mustang Boss 429 оснащений 7,0-літровим 375-сильним V8 та 4-ступінчастою механічною КПП. Стандартна модель розганяється до сотні за 6,8 с.

Утім, конкретно цей Ford Mustang Boss 429 виступав не в NASCAR, а в драгрейсингу. Його серйозно модернізували — встановили передню частину від моделі 1970 року, широкі задні шини та потужнішу версію двигуна.

Ford Mustang потребує реставрації Фото: скриншот / YouTube

З’явилося навіть впорскування закису азоту ("нітрос"). Спорткар здатен проїхати ¼ милі (402 м) з місця за 11,48 с, розвинувши на фініші 187,5 км/год.

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Ford Mustang 1969 року брав участь у драгрейсингу до 1976 року. Потім авто перестали експлуатувати, а в 2012 році його серйозно пошкодила пожежа.

Під капотом встановлено 7,0-літровий V8 Фото: скриншот / YouTube

Тепер вінтажний Ford Mustang Boss 429 отримав нового власника. Його відмили і готують до реставрації.

До речі, нещодавно в США знайшли занедбаний Dodge 70-х, який виступав у перегонах NASCAR.

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