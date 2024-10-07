Раритетный заряженный Ford Mustang за $300000 простоял почти полвека в гараже (видео)

Ford Mustang Boss 429 — очень редкая лимитированная заряженная версия модели. Под капотом спортивного купе установлен огромный 7,0-литровый V8.

Related video

В США обнаружили заброшенный Ford Mustang 1969 года в редкой заряженной модификации Boss 429. Спортивное авто не выезжало на дороги с середины 70-х. О нем рассказал в видео на Youtube блогер Джерри Гисли.

Этот Ford Mustang Boss 429 — настоящий раритет, ведь в 1969 году выпустили всего 854 таких купе. Он является серийной версией гоночного авто из чемпионата NASCAR. Сейчас стоимость модели достигает 300-500 тыс. долларов.

Автомобиль пострадал в пожаре Фото: скриншот / YouTube

Ford Mustang Boss 429 оснащен 7,0-литровым 375-сильным V8 и 4-ступенчатой механической КПП. Стандартная модель разгоняется до сотни за 6,8 с.

Впрочем, конкретно этот Ford Mustang Boss 429 выступал не в NASCAR, а в драгрейсинге. Его серьезно модернизировали — установили переднюю часть от модели 1970 года, широкие задние шины и более мощную версию двигателя.

Ford Mustang нуждается в реставрации Фото: скриншот / YouTube

Появился даже впрыск закиси азота ("нитрос"). Спорткар способен проехать ¼ мили (402 м) с места за 11,48 с, развив на финише 187,5 км/ч.

Важно

Электрический жеребец: тест-драйв нового Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang 1969 года участвовал в драгрейсинге до 1976 года. Затем авто перестали эксплуатировать, а в 2012 году его серьезно повредил пожар.

Под капотом установлен 7,0-литровый V8 Фото: скриншот / YouTube

Теперь винтажный Ford Mustang Boss 429 получил нового владельца. Его отмыли и готовят к реставрации.

Кстати, недавно в США нашли заброшенный Dodge 70-х, который выступал в гонках NASCAR.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве засветился роскошный Buick 1970 года.