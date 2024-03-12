Старый 54-летний Ford ушел с молотка по цене нового McLaren (фото, видео)

Изготовлено всего 499 купе Ford Mustang Boss 429 1970 года. 375-сильный спорткар является серийной версией гоночного авто из чемпионата NASCAR.

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В США на аукционе Mecum продали Ford Mustang 1970 года. За классический спорткар заплатили 330 000 долларов — как за новый McLaren 750S. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Изготовлено всего 499 Ford Mustang Boss 429 Фото: Mecum

Ford Mustang ценятся коллекционерами, однако обычно относительно недорогие. Исключение составляют редкие заряженные модификации — такие, как этот Ford Mustang Boss 429.

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Выпустили всего 499 Ford Mustang Boss 429 1970 года. Спорткар является серийной версией гоночного авто из серии NASCAR.

Спорткар прошел реставрацию Фото: Mecum

Основное отличие Ford Mustang Boss 429 — 7,0-литровый V8 мощностью 375 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,8 с, а максимальная скорость составляет 201 км/ч.

Спорткар оснащен 7,0-литровым 375-сильным V8 Фото: Mecum

Кроме того, Ford Mustang Boss 429 оборудован усилителем руля, спортивной подвеской и передними дисковыми тормозами. Отличить купе можно по огромному воздухозаборнику на капоте и переднему спойлеру.

Конкретно этот Ford Mustang Boss 429 выглядит идеально, ведь недавно прошел реставрацию и проехал с того времени всего 690 км.

Кстати, недавно обнаружена коллекция раритетных Ford Mustang 60-х и 70-х в отличном состоянии. Их продадут на аукционе.

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