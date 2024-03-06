Поддельный Bugatti выставлен на аукцион по цене настоящего суперкара (фото)

Bugatti Type 57SC Atlantic считается одним из самых дорогих авто всех времен. Элегантное обтекаемое купе способно разогнаться до 210 км/ч.

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В Дубае на аукцион RM Sotheby's выставлена реплика Bugatti Type 57SC Atlantic 1935 года. За копию винтажного авто планируют получить от 700 000 до 900 000 долларов — как за новый суперкар Ferrari SF90 XX. Его подробности раскрыли на сайте аукционного дома.

Элегантный дизайн купе воссоздали в мельчайших деталях Фото: RM Sotheby's

Такая цена может показаться слишком высокой за фактически подделку, однако стоит отметить, что оригинальный Bugatti Atlantic несколько лет назад был продан за 40 миллионов долларов.

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Bugatti Type 57SC Atlantic — один из самых дорогих автомобилей всех времен. Его дизайн авторства Жана Бугатти (сына основателя компании) изучают будущие стилисты.

Всего выпустили всего четыре Bugatti Atlantic Фото: RM Sotheby's

Всего изготовили всего четыре Bugatti Type 57SC Atlantic, которые немного отличаются деталями дизайна. До нашего времени сохранились три таких купе, еще один спорткар (его называют La Voiture Noire — черное авто) пропал во время Второй мировой войны. Именно его в 1992 году взялся воссоздать Эрик Ку, который специализируется на копиях Bugatti.

В конструкции копии использованы детали от настоящего Bugatti Type 57 Фото: RM Sotheby's

Копия максимально близка к оригиналу, ведь построена на базе другого Bugatti Type 57 в кузове седан. Шасси и двигатель — фактически такие же, как и у настоящих Bugatti Atlantic. Кузов и салон воссозданы с максимальной точностью.

Под капотом установлена 3,3-литровая компрессорная восьмерка на 210 сил Фото: RM Sotheby's

Купе оборудовано 3,3-литровой рядной восьмеркой с компрессором мощностью 210 л. с. Bugatti Atlantic был одним из самых быстрых авто своего времени, ведь он способен разогнаться до 100 км/ч за 10 с и развить 210 км/ч.

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