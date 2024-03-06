Поддельный Bugatti выставлен на аукцион по цене настоящего суперкара (фото)
Bugatti Type 57SC Atlantic считается одним из самых дорогих авто всех времен. Элегантное обтекаемое купе способно разогнаться до 210 км/ч.
В Дубае на аукцион RM Sotheby's выставлена реплика Bugatti Type 57SC Atlantic 1935 года. За копию винтажного авто планируют получить от 700 000 до 900 000 долларов — как за новый суперкар Ferrari SF90 XX. Его подробности раскрыли на сайте аукционного дома.
Такая цена может показаться слишком высокой за фактически подделку, однако стоит отметить, что оригинальный Bugatti Atlantic несколько лет назад был продан за 40 миллионов долларов.Важно
Bugatti Type 57SC Atlantic — один из самых дорогих автомобилей всех времен. Его дизайн авторства Жана Бугатти (сына основателя компании) изучают будущие стилисты.
Всего изготовили всего четыре Bugatti Type 57SC Atlantic, которые немного отличаются деталями дизайна. До нашего времени сохранились три таких купе, еще один спорткар (его называют La Voiture Noire — черное авто) пропал во время Второй мировой войны. Именно его в 1992 году взялся воссоздать Эрик Ку, который специализируется на копиях Bugatti.
Копия максимально близка к оригиналу, ведь построена на базе другого Bugatti Type 57 в кузове седан. Шасси и двигатель — фактически такие же, как и у настоящих Bugatti Atlantic. Кузов и салон воссозданы с максимальной точностью.
Купе оборудовано 3,3-литровой рядной восьмеркой с компрессором мощностью 210 л. с. Bugatti Atlantic был одним из самых быстрых авто своего времени, ведь он способен разогнаться до 100 км/ч за 10 с и развить 210 км/ч.
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