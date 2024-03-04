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Авто

Уникальную коллекцию одного из крупнейших автомузеев распродадут на аукционе (фото)

Музей Питера Муллина, коллекция авто, Музей автомобилей, Музей автомобилей, Bugatti 35
Фото: autoevolution.com | Авто музей Питера Муллина закрылся и теперь его коллекцию распродают

После закрытия автомузея Питера Муллина его коллекцию понемногу распродают. С молотка ушли винтажные Bugatti, редкие Delage и Voisin а также эксклюзивные Citroen.

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В США закрылся один из лучших автомузеев в мире. Его экспонаты начали распродавать и часть из них ушла с молотка на аукционе Gooding&Company. Об этом сообщается на его сайте.

Музей автомобилей в Калифорнии создал в 2010 году миллиардер Питер Муллин. В течение нескольких десятилетий он собирал автомобили и решил, сделать свою впечатляющую коллекцию доступной всем.

Bugatti 35, Музей Питера Муллина, коллекция авто, Музей автомобилей, Fullscreen
Bugatti Type 35C 1925 года продали за $525 000
Фото: GOODING&COMPANY

В сентябре 2023 года Питера Муллина не стало, а уже 10 февраля его наследники решили закрыть музей и начали распродавать автомобили. На аукцион Gooding&Company выставили 20 машин общей стоимостью почти 4 миллиона долларов.

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Подавляющее большинство авто — французского производства. Самыми дорогими оказались гоночные Bugatti Type 35C 1925 года ($525 000) и Delage D6 Gran Prix 1946 года ($490 000).

По 350 000 долларов отдали за роскошный седан Bugatti Type 49 1931 года и элегантный кабриолет Delahaye 135 MS 1948 года. А в $320 000 обошлась копия гоночного Hispano-Suiza Alfonso XIII 1911 года.

Delage D6 Gran Prix 1946 года Fullscreen
Delage D6 Gran Prix 1946 года
Bugatti Type 49 1931 года Fullscreen
Bugatti Type 49 1931 года
Delahaye 135 MS 1948 года Fullscreen
Delahaye 135 MS 1948 года
Копия Hispano-Suiza Alfonso XIII 1911 года Fullscreen
Копия Hispano-Suiza Alfonso XIII 1911 года
Citroen DS19 Le Dandy 1963 года Fullscreen
Citroen DS19 Le Dandy 1963 года
Citroen DS Chapron Majesty 1965 года Fullscreen
Citroen DS Chapron Majesty 1965 года
Voisin C28 1935 года Fullscreen
Voisin C28 1935 года
Richard Brasier Type D 1905 года Fullscreen
Richard Brasier Type D 1905 года
Delage D6 Gran Prix 1946 года
Bugatti Type 49 1931 года
Delahaye 135 MS 1948 года
Копия Hispano-Suiza Alfonso XIII 1911 года
Citroen DS19 Le Dandy 1963 года
Citroen DS Chapron Majesty 1965 года
Voisin C28 1935 года
Richard Brasier Type D 1905 года

С молотка ушли сразу четыре раритетных версии Citroen DS с эксклюзивными кузовами от ателье Chapron. Эти автомобили изготавливались тиражами в несколько десятков единиц, поэтому неудивительно, что купе продали за 125-190 тыс. долларов, а седан — за $185 000.

Среди других лотов — редкие авто от авиационной компании Voisin, изготовленные в 30-х годах. Самым же старым стал Richard Brasier Type D 1905 года. Все старинные авто отреставрированы и на ходу.

Кстати, недавно на аукцион выставили редкий 70-летний спорткар от украинского дизайнера.

Также Фокус сообщал, что на продажу за $600 000 выставили уникальный Ford 1963 года.