Уникальную коллекцию одного из крупнейших автомузеев распродадут на аукционе (фото)

После закрытия автомузея Питера Муллина его коллекцию понемногу распродают. С молотка ушли винтажные Bugatti, редкие Delage и Voisin а также эксклюзивные Citroen.

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В США закрылся один из лучших автомузеев в мире. Его экспонаты начали распродавать и часть из них ушла с молотка на аукционе Gooding&Company. Об этом сообщается на его сайте.

Музей автомобилей в Калифорнии создал в 2010 году миллиардер Питер Муллин. В течение нескольких десятилетий он собирал автомобили и решил, сделать свою впечатляющую коллекцию доступной всем.

Bugatti Type 35C 1925 года продали за $525 000 Фото: GOODING&COMPANY

В сентябре 2023 года Питера Муллина не стало, а уже 10 февраля его наследники решили закрыть музей и начали распродавать автомобили. На аукцион Gooding&Company выставили 20 машин общей стоимостью почти 4 миллиона долларов.

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Подавляющее большинство авто — французского производства. Самыми дорогими оказались гоночные Bugatti Type 35C 1925 года ($525 000) и Delage D6 Gran Prix 1946 года ($490 000).

По 350 000 долларов отдали за роскошный седан Bugatti Type 49 1931 года и элегантный кабриолет Delahaye 135 MS 1948 года. А в $320 000 обошлась копия гоночного Hispano-Suiza Alfonso XIII 1911 года.

Delage D6 Gran Prix 1946 года Bugatti Type 49 1931 года Delahaye 135 MS 1948 года Копия Hispano-Suiza Alfonso XIII 1911 года Citroen DS19 Le Dandy 1963 года Citroen DS Chapron Majesty 1965 года Voisin C28 1935 года Richard Brasier Type D 1905 года

С молотка ушли сразу четыре раритетных версии Citroen DS с эксклюзивными кузовами от ателье Chapron. Эти автомобили изготавливались тиражами в несколько десятков единиц, поэтому неудивительно, что купе продали за 125-190 тыс. долларов, а седан — за $185 000.

Среди других лотов — редкие авто от авиационной компании Voisin, изготовленные в 30-х годах. Самым же старым стал Richard Brasier Type D 1905 года. Все старинные авто отреставрированы и на ходу.

Кстати, недавно на аукцион выставили редкий 70-летний спорткар от украинского дизайнера.

Также Фокус сообщал, что на продажу за $600 000 выставили уникальный Ford 1963 года.