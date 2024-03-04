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Авто

Унікальну колекцію одного з найбільших автомузеїв розпродають на аукціоні (фото)

Музей Пітера Мулліна, колекція авто, Музей автомобілів, Bugatti 35
Фото: autoevolution.com | Авто музей Пітера Мулліна закрився, і тепер його колекцію розпродають

Після закриття автомузею Пітера Мулліна його колекцію потроху розпродають. Із молотка пішли вінтажні Bugatti, рідкісні Delage і Voisin, а також ексклюзивні Citroen.

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У США закрився один із найкращих автомузеїв у світі. Його експонати почали розпродавати, і частина з них пішла з молотка на аукціоні Gooding&Company. Про це повідомляється на його сайті.

Музей автомобілів у Каліфорнії створив у 2010 році мільярдер Пітер Муллін. Упродовж кількох десятиліть він збирав автомобілі та вирішив зробити свою разючу колекцію доступною для всіх.

Bugatti 35, Музей Пітера Мулліна, колекція авто, Музей автомобілів, Fullscreen
Bugatti Type 35C 1925 року продали за $525 000
Фото: GOODING&COMPANY

У вересні 2023 року Пітера Мулліна не стало, а вже 10 лютого його спадкоємці вирішили закрити музей і почали розпродавати автомобілі. На аукціон Gooding&Company виставили 20 машин загальною вартістю майже 4 мільйони доларів.

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Переважна більшість авто — французького виробництва. Найдорожчими виявилися гоночні Bugatti Type 35C 1925 року ($525 000) і Delage D6 Gran Prix 1946 року ($490 000).

По 350 000 доларів віддали за розкішний седан Bugatti Type 49 1931 року й елегантний кабріолет Delahaye 135 MS 1948 року. А в $320 000 обійшлася копія гоночного Hispano-Suiza Alfonso XIII 1911 року.

Delage D6 Gran Prix 1946 Fullscreen
Delage D6 Gran Prix 1946 року
Bugatti Type 49 1931 Fullscreen
Bugatti Type 49 1931 року
Delahaye 135 MS 1948 Fullscreen
Delahaye 135 MS 1948 року
Hispano-Suiza Alfonso XIII Fullscreen
Копія Hispano-Suiza Alfonso XIII 1911 року
Citroen DS19 Le Dandy 1963 Fullscreen
Citroen DS19 Le Dandy 1963 року
Citroen DS Chapron Majesty 1965 Fullscreen
Citroen DS Chapron Majesty 1965 року
Voisin C28 1935 Fullscreen
Voisin C28 1935 року
Richard Brasier Type D 1905 Fullscreen
Richard Brasier Type D 1905 року
Delage D6 Gran Prix 1946
Bugatti Type 49 1931
Delahaye 135 MS 1948
Hispano-Suiza Alfonso XIII
Citroen DS19 Le Dandy 1963
Citroen DS Chapron Majesty 1965
Voisin C28 1935
Richard Brasier Type D 1905

Із молотка пішли одразу чотири раритетні версії Citroen DS із ексклюзивними кузовами від ательє Chapron. Ці автомобілі виготовлялися накладами в кілька десятків одиниць, тому не дивно, що купе продали за 125—190 тис. доларів, а седан — за $185 000.

Серед інших лотів — рідкісні авто від авіаційної компанії Voisin, виготовлені в 30-х роках. Найстаршим же став Richard Brasier Type D 1905 року. Всі старовинні авто відреставровані та на ходу.

До речі, недавно на аукціон виставили рідкісний 70-річний спорткар від українського дизайнера.

Також Фокус повідомляв, що на продаж за $600 000 виставили унікальний Ford 1963 року.