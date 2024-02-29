Старий 60-річний Ford виставили на продаж за ціною нового суперкара Ferrari (фото)

Ford Thunderbird Italien існує в одному-єдиному екземплярі. Купе вирізняється елегантним дизайном у італійському стилі.

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У США на аукціон RM Sotheby’s виставили Ford Thunderbird 1963 року. За спортивне авто планують отримати від 400 000 до 600 000 доларів — як за новий Ferrari SF90 Stradale. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Авто виконувало роль шоукара на різноманітних виставках Фото: RM Sotheby's

Класичні Ford Thunderbird популярні серед колекціонерів, проте вони зазвичай набагато дешевші. Проте цей автомобіль особливий.

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Справа в тому, що Ford Thunderbird виготовляли в кузовах купе та кабріолет, а конкретно це авто – єдиний фастбек. Цей концепт-кар Ford Thunderbird Italien випущений в одному екземплярі.

Елегантний дизайн купе виконаний у італійському стилі Фото: RM Sotheby's

Головна відмінність Ford Thunderbird Italien – елегантніший і стрімкіший профіль із великим кутом нахилу задніх стійок даху. Також автомобілю замінили решітку радіатора і добавили повітрезабірники на боковинах. У салоні дещо змінили оздоблення. Під капотом установлено стандартний 300-сильний V8.

Авто неодноразово реставрували Фото: RM Sotheby's

Унікальне авто створили за ініціативою Генрі Форда ІІ, який захоплювався італійським дизайном та навіть свого часу хотів придбати компанію Ferrari. Ford Thunderbird Italien демонстрували на різноманітних автошоу, а згодом продали. Автомобіль неодноразово міняв власників і кілька разів проходив реставрацію.

До речі, недавно на аукціон виставили іржавий суперкар Ferrari і планують отримати за нього понад мільйон доларів.

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