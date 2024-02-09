Рідкісний 70-річний спорткар від українського дизайнера виставлено на аукціон (фото)
Pegaso Z-102 1954 року був одним із найшвидших автомобілів свого часу. Авангардний дизайн купе розробив українець Яків Савчик.
У США на аукціон Broad Arrow виставлено раритетний Pegaso Z-102 1954 року. За вінтажний спорткар планують виручити від 750 000 до 900 000 доларів. Його подробиці розкрили на сайті аукціонного дому.
Іспанська компанія Pegaso більше відома вантажівками та автобусами, але виробляла і спорткари. Z-102 — один із найшвидших автомобілів початку 50-х років.Важливо
Загалом випущено тільки 84 купе і кабріолетів Pegaso Z-102. Їх оснащували двигунами V8 потужністю від 175 до 360 к. с., причому топова версія розвивала 243 км/год.
Саме цей Pegaso Z-102 — один із лише 18 авто з кузовами від французького ательє Saoutchik. Його засновником є виходець з України Яків Савчик, який емігрував до Франції в дитинстві і відкрив у передмісті Парижа кузовну майстерню.
Роботи Якова Савчика завжди вирізнялися сміливим авангардним дизайном. У Pegaso Z-102 дуже довгий капот, великі фари і вигнутий дах. Саме цей спорткар оснащений 2,8-літровою вісімкою на 195 к. с. і може розганятися до 200 км/год.
Pegaso Z-102 пройшов реставрацію і має чудовий вигляд. Спорткар неодноразово вигравав нагороди на різних ретро-фестивалях.
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