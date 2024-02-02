На продаж виставлений ексклюзивний Range Rover Єлизавети ІІ з цікавою історією (фото)

Range Rover LWB Autobigraphy обслуговував Єлизавету II у 2016-2017 роках. Разом із королевою Великобританії на цьому позашляховику проїхалися Барак та Мішель Обама.

Related video

У Великій Британії виставили на продаж Range Rover2016 року. За автомобіль просять 224850 фунтів стерлінгів ($284600). Настільки висока ціна обумовлена тим, що цим автомобілем користувалася королева Великобританії Єлизавета II. Інформація про продаж автомобілів з'явилася на сайті PistonHeads.

Позашляховик оцінили у $285 600 Фото: PistonHeads

Цей подовжений Range Rover LWB у дорогій версії Autobigraphy з'явився у гаражі королівської родини Великобританії у травні 2016 року. Його салон оздоблений шкірою та деревом, а оснащення включає чотиризонний клімат-контроль та електропривод передніх і задніх сидінь.

На авто їздили Барак та Мішель Обама Фото: WP Для зручності королеви зробили спеціальні підніжки Фото: WP

Для Єлизавети II позашляховик доопрацювали – встановили проблискові маячки, а також підніжки та ручки, щоб полегшити королеві посадку та висадку. Під капотом встановлений 4,4-літровий турбодизельний V8 на 340 сил.

Важливо

Від вантажівки до Rolls-Royce: найексклюзивніші і найнезвичайніші авто королеви Єлизавети II

Королева Єлизавета II часто водила різні Land Rover та Range Rover, однак у цьому авто їздила лише на пасажирському сидінні. Позашляховик прославився, коли разом із королевою на ньому прокотилися Барак та Мішель Обама під час візиту до Великобританії. За кермо Range Rover сів чоловік Єлизавети ІІ принц Філіп.

Салон оздоблений шкірою та деревом Фото: PistonHeads Задні сидіння оснащені електроприводом Фото: PistonHeads

У 2017 році авто продали, а його пробіг на той час складав 4160 км. На даний момент воно проїхало вже 29 тис. км, але добре збереглося.

Раніше Фокус розповідав, що ексклюзивний Lamborghini Дональда Трампа пішов із молотка за $1,1 мільйона.

Також ми писали, що на аукціоні за $605,000 продали рідкісний 54-річний спорткар Ніколаса Кейджа.