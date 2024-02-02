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Авто

На продаж виставлений ексклюзивний Range Rover Єлизавети ІІ з цікавою історією (фото)

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Фото: PistonHeads | Range Rover LWB Autobigraphy купили для королеви Єлизавети ІІ

Range Rover LWB Autobigraphy обслуговував Єлизавету II у 2016-2017 роках. Разом із королевою Великобританії на цьому позашляховику проїхалися Барак та Мішель Обама.

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У Великій Британії виставили на продаж Range Rover2016 року. За автомобіль просять 224850 фунтів стерлінгів ($284600). Настільки висока ціна обумовлена тим, що цим автомобілем користувалася королева Великобританії Єлизавета II. Інформація про продаж автомобілів з'явилася на сайті PistonHeads.

Range Rover 2016, Range Rover, Range Rover LWB, Range Rover Autobigraphy, авто Єлизавети ІІ, Єлизавета ІІ Fullscreen
Позашляховик оцінили у $285 600
Фото: PistonHeads

Цей подовжений Range Rover LWB у дорогій версії Autobigraphy з'явився у гаражі королівської родини Великобританії у травні 2016 року. Його салон оздоблений шкірою та деревом, а оснащення включає чотиризонний клімат-контроль та електропривод передніх і задніх сидінь.

Range Rover 2016, Range Rover, Range Rover LWB, Range Rover Autobigraphy, авто Єлизавети ІІ, Єлизавета ІІ Fullscreen
На авто їздили Барак та Мішель Обама
Фото: WP
Range Rover 2016, Range Rover, Range Rover LWB, Range Rover Autobigraphy, авто Єлизавети ІІ, Єлизавета ІІ Fullscreen
Для зручності королеви зробили спеціальні підніжки
Фото: WP

Для Єлизавети II позашляховик доопрацювали – встановили проблискові маячки, а також підніжки та ручки, щоб полегшити королеві посадку та висадку. Під капотом встановлений 4,4-літровий турбодизельний V8 на 340 сил.

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Королева Єлизавета II часто водила різні Land Rover та Range Rover, однак у цьому авто їздила лише на пасажирському сидінні. Позашляховик прославився, коли разом із королевою на ньому прокотилися Барак та Мішель Обама під час візиту до Великобританії. За кермо Range Rover сів чоловік Єлизавети ІІ принц Філіп.

Салон Range Rover, Range Rover, Range Rover LWB, Range Rover Autobigraphy, авто Єлизавети ІІ, Єлизавета ІІ Fullscreen
Салон оздоблений шкірою та деревом
Фото: PistonHeads
Range Rover 2016, Range Rover, Range Rover LWB, Range Rover Autobigraphy, авто Єлизавети ІІ, Єлизавета ІІ Fullscreen
Задні сидіння оснащені електроприводом
Фото: PistonHeads

У 2017 році авто продали, а його пробіг на той час складав 4160 км. На даний момент воно проїхало вже 29 тис. км, але добре збереглося.

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