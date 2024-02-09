Редчайший 70-летний спорткар от украинского дизайнера выставлен на аукцион (фото)

Pegaso Z-102 1954 года был одним из самых быстрых автомобилей своего времени. Авангардный дизайн купе разработал украинец Яков Савчик.

Related video

В США на аукцион Broad Arrow выставлен раритетный Pegaso Z-102 1954 года. За винтажный спорткар планируют выручить от 750 000 до 900 000 долларов. Его подробности раскрыли на сайте аукционного дома.

Выпущено только 18 Pegaso Z-102 от ателье Saoutchik

Испанская компания Pegaso больше известна грузовиками и автобусами, но производила и спорткары. Z-102 — один из самых быстрых автомобилей начала 50-х годов.

Важно

Настоящий эксклюзив: в Украине обнаружили редчайший внедорожник Lamborghini 80-х (фото)

Всего выпущено только 84 купе и кабриолетов Pegaso Z-102. Их оснащали двигателями V8 мощностью от 175 до 360 л. с., причем топовая версия развивала 243 км/ч.

Спорткар отреставрирован до идеального состояния

Конкретно этот Pegaso Z-102 — один из лишь 18 авто с кузовами от французского ателье Saoutchik. Его основателем является выходец из Украины Яков Савчик, эмигрировавший во Францию в детстве и открывший в пригороде Парижа кузовную мастерскую.

Под капотом установлен 195-сильный V8

Работы Якова Савчика всегда отличались смелым авангардным дизайном. У Pegaso Z-102 очень длинный капот, крупные фары и изогнутая крыша. Конкретно этот спорткар оснащен 2,8-литровой восьмеркой на 195 л. с. и может разгоняться до 200 км/ч.

Pegaso Z-102 способен развить 200 км/ч

Pegaso Z-102 прошел реставрацию и отлично выглядит. Спорткар неоднократно выигрывал награды на различных ретро-фестивалях.

Ранее Фокус рассказывал, что в Великобритании продают Range Rover королевы Елизаветы ІІ, возивший Барака Обаму.

Также мы писали, что 54-летний спорткар Николаса Кейджа ушел с молотка за $605 000.