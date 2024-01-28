Настоящий эксклюзив: в Украине обнаружили редчайший внедорожник Lamborghini 80-х (фото)

Выпущено лишь 328 рамных внедорожников Lamborghini LM002. Автомобиль оснащен мощным двигателем V12 от знаменитого суперкара Countach.

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Внедорожник Lamborghini LM002 – предок кроссовера Urus. Модель является раритетом не только в нашей стране, ведь всего с 1986 по 1993 год выпущено только 328 таких авто. Сейчас их цена стартует с 300 000 евро.

Внедорожник оснащен двигателем V12 от Lamborghini Countach Фото: supercars_ua

Нетипичная для Lamborghini модель изначально создавалась для американской армии, но проиграла тендер внедорожнику HMMWV. Позже небольшие партии машин приобрели армии Ливии и Саудовской Аравии.

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Рамный внедорожник Lamborghini LM002 весит 2,7 тонны. Под капотом стандартной модели установлен 5,2-литровый 450-сильный V12 от культового суперкара Lamborghini Countach.

С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 7,7 с, а максимальная скорость составляет 210 км/ч. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировки дифференциалов.

Выпущено лишь 328 Lamborghini LM002 Фото: supercars_ua

Впрочем, не исключено, что конкретно этот внедорожник относится к еще более редкой лимитированной серией Lamborghini LM Americana. Всего выпущено только несколько таких авто с более мощным 5,8-литровым мотором на 495 сил.

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