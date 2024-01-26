В Украине появился мощный кроссовер Lamborghini с ярким тюнингом (фото)

Тюнинг Lamborghini Urus от Novitec Group включает обвес, спойлеры и 23-дюймовые диски. Мощность двигателя V8 могут увеличить до 782 сил.

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В Украину привезли еще один Lamborghini Urus. Спортивный кроссовер появился во Львове, причем автомобиль серьезно доработан. Об этом пишет сайт ТопЖир.

Тюнинг Lamborghini Urus выполнило известное немецкое ателье Novitec Group. Дизайн автомобиля стал выразительнее и гораздо агрессивнее.

Кроссовер получил агрессивный обвес

Кроссовер Lamborghini Urus получил выраженный аэродинамический обвес, а его колесные арки серьезно расширили (это увеличило общую ширину авто сразу на 12 см). Также установлены новый капот, диффузор и сразу два задних спойлера.

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Клиренс Lamborghini занижен на 25 мм. Обращают на себя внимание и 23-дюймовые диски с шинами размером 285/35 R23 спереди и 325/30 R23 сзади.

В Novitec Group не ограничиваются внешними доработками: по желанию клиента тюнинг Lamborghini Urus может затронуть и двигатель. Для 4,0-литрового V8 твин-турбо подготовили две программы.

Сзади установлены два спойлера

Отдачу двигателя могут повысить до 747 л. с. и 959 Н∙м либо 782 л. с. и 1032 Н∙м. В последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, а максимальная скорость составляет 310 км/ч. Кроме того, Lamborghini Urus оснащают громким спортивным выхлопом.

К слову, недавно в Украине видели еще один тюнингованный кроссовер Lamborghini Urus – его доработали в ателье Mansory.

Также Фокус рассказывал, что в Киев привезли 830-сильный электромобиль Hummer.