Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

В Украине появился мощный кроссовер Lamborghini с ярким тюнингом (фото)

Тюнинг Lamborghini Urus, Lamborghini Urus, кроссовер Lamborghini
Lamborghini Urus доработан специалистами Novitec Group

Тюнинг Lamborghini Urus от Novitec Group включает обвес, спойлеры и 23-дюймовые диски. Мощность двигателя V8 могут увеличить до 782 сил.

Related video

В Украину привезли еще один Lamborghini Urus. Спортивный кроссовер появился во Львове, причем автомобиль серьезно доработан. Об этом пишет сайт ТопЖир.

Тюнинг Lamborghini Urus выполнило известное немецкое ателье Novitec Group. Дизайн автомобиля стал выразительнее и гораздо агрессивнее.

Lamborghini Urus, Тюнинг Lamborghini Urus, кроссовер Lamborghini Fullscreen
Кроссовер получил агрессивный обвес

Кроссовер Lamborghini Urus получил выраженный аэродинамический обвес, а его колесные арки серьезно расширили (это увеличило общую ширину авто сразу на 12 см). Также установлены новый капот, диффузор и сразу два задних спойлера.

Важно
Переосмысленная легенда: в Японии выполнили яркий тюнинг Lamborghini Countach (видео)
Переосмысленная легенда: в Японии выполнили яркий тюнинг Lamborghini Countach (видео)

Клиренс Lamborghini занижен на 25 мм. Обращают на себя внимание и 23-дюймовые диски с шинами размером 285/35 R23 спереди и 325/30 R23 сзади.

В Novitec Group не ограничиваются внешними доработками: по желанию клиента тюнинг Lamborghini Urus может затронуть и двигатель. Для 4,0-литрового V8 твин-турбо подготовили две программы.

Lamborghini Urus Novitec, Тюнинг Lamborghini Urus, Lamborghini Urus, кроссовер Lamborghini Fullscreen
Сзади установлены два спойлера

Отдачу двигателя могут повысить до 747 л. с. и 959 Н∙м либо 782 л. с. и 1032 Н∙м. В последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, а максимальная скорость составляет 310 км/ч. Кроме того, Lamborghini Urus оснащают громким спортивным выхлопом.

К слову, недавно в Украине видели еще один тюнингованный кроссовер Lamborghini Urus – его доработали в ателье Mansory.

Также Фокус рассказывал, что в Киев привезли 830-сильный электромобиль Hummer.