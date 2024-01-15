В Украине заметили сверхмощный тюнингованный кроссовер Lamborghini (фото)

Тюнинг Lamborghini Urus от Mansory сделал кроссовер агрессивнее на вид. Мощность 4,0-литрового двигателя увеличивают до 745–900 сил.

Related video

В Одессе сфотографировали эксклюзивный кроссовер Lamborghini Urus. Автомобиль доработан в немецком тюнинг-ателье Mansory. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Mansory Venatus (именно так назвали этот тюнинг-проект) выпускается очень небольшими партиями. Впрочем, в Киеве есть еще один такой автомобиль.

У авто агрессивная передняя часть Фото: supercars_ua

Lamborghini Urus Mansory гораздо агрессивнее на вид, чем стандартный кроссовер. Он получил полностью новую переднюю часть – заменены решетка радиатора и бампер, а также установлен карбоновый капот с воздухозаборниками.

Кроме того, появились обвес, задний спойлер и "жабры" на боковинах, а колесные арки расширены. Обращают на себя внимание и оригинальные колесные диски.

Важно

Ferrari, Rolls-Royce и Brabus: какие дорогие авто появились в Украине за 2023 год (фото)

Салон Lamborghini Urus на фото не видно, но, как правило, в Mansory обшивают его дорогой кожей и карбоном. Также предлагается доработка двигателя: мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо могут увеличить с 650 до 745, 820 либо 900 л. с. В последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с, а максимальная скорость составляет 323 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве заметили редчайшее роскошное купе Cadillac ELR.

Также мы писали, что на аукцион выставили эксклюзивный Lamborghini Дональда Трампа.