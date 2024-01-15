Переосмысленная легенда: в Японии выполнили яркий тюнинг Lamborghini Countach (видео)

Суперкар Lamborghini Countach доработали специалисты Liberty Walk. Автомобиль занижен, а также получил выраженный обвес и огромное антикрыло.

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Известное японское тюнинг-ателье Liberty Walk продолжает доработку знаменитых спортивных моделей прошлого. Год назад там выполнили тюнинг Ferrari F40, а теперь взялись за Lamborghini Countach. Его показали на автошоу в Токио, а на официальном сайте компании появилась информация про авто.

Сзади установлено огромное антикрыло Фото: Liberty Walk

Суперкар Lamborghini Countach занижен и получил выраженный обвес. Сзади появились огромное антикрыло и диффузор. Кроме того, автомобиль оснастили кованными дисками Rohana Forged с широкими шинами Toyo – для их установки понадобились расширители колесных арок.

Суперкар серьезно занижен Фото: Liberty Walk

Салон Lamborghini Countach не показали, но на фото видно, что внутри появились ковшеобразные спортивные сиденья с четырехточечными ремнями безопасности.

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В Liberty Walk выполнили тюнинг Lamborghini Countach 25th Anniversary. Такой суперкар был выпущен в 1988 году к 25-летию итальянской марки.

Lamborghini Countach оснащен 5,2-литровым 455-сильным V12 и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с и развить 295 км/ч.

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