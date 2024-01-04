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Авто

Свыше 900 сил и звезды в салоне: представлен самый мощный и роскошный седан BMW (фото)

BMW M5 Manhart MH900, BMW M5, Manhart MH900, BMW M5 F90, тюнинг BMW M5
Фото: Manhart | BMW M5 доработали в ателье Manhart

Специалисты Manhart увеличили мощность двигателя BMW M5 до 928 л. с. Седан получил карбоновый обвес, а его салон стал роскошнее.

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Седан BMW M5 F90 вскоре снимут с производства и заменят новой моделью, но у него продолжают появляться новые версии. Свой вариант доработки модели презентовало немецкое ателье Manhart. Об этом сообщается на его официальном сайте.

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Седан получил 21-дюймовые диски и карбоновый обвес
Фото: Manhart

Новый Manhart MH900 (именно так назвали проект) выпустят тиражом в 5 экземпляров. В его основе лежит BMW M5 Competition.

Автомобилю серьезно доработали двигатель. В 4,4-литровом V8 заменили турбины, интеркулер, поршни, а также установили карбоновый впускной коллектор и перепрограммировали электронный блок управления.

Салон БМВ м5, BMW M5, Manhart MH900, BMW M5 F90, тюнинг BMW M5 Fullscreen
Подсветка салона имитирует звездное небо
Фото: Manhart

Результат – 928 л. с. и 1240 Н∙м, это самый мощный седан BMW. Кроме того, у BMW M5 F90 появились спортивный выхлоп и новые пружины подвески от KW Suspension.

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От стандартного BMW M5 седан отличается скромным карбоновым обвесом, 21-дюймовыми кованными дисками и акцентами медного цвета на кузове.

Мощность двигателя подняли до 928 л. с. Fullscreen
Мощность двигателя подняли до 928 л. с.
Фото: Manhart

В отделке салона сочетаются кожа и алькантара, а подсветка потолка имитирует звездное небо – как в Rolls-Royce. Кроме того, седан BMW M5 F90 получил новые спортивные кресла с карбоновым каркасом.

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