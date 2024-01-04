Свыше 900 сил и звезды в салоне: представлен самый мощный и роскошный седан BMW (фото)
Специалисты Manhart увеличили мощность двигателя BMW M5 до 928 л. с. Седан получил карбоновый обвес, а его салон стал роскошнее.
Седан BMW M5 F90 вскоре снимут с производства и заменят новой моделью, но у него продолжают появляться новые версии. Свой вариант доработки модели презентовало немецкое ателье Manhart. Об этом сообщается на его официальном сайте.
Новый Manhart MH900 (именно так назвали проект) выпустят тиражом в 5 экземпляров. В его основе лежит BMW M5 Competition.
Автомобилю серьезно доработали двигатель. В 4,4-литровом V8 заменили турбины, интеркулер, поршни, а также установили карбоновый впускной коллектор и перепрограммировали электронный блок управления.
Результат – 928 л. с. и 1240 Н∙м, это самый мощный седан BMW. Кроме того, у BMW M5 F90 появились спортивный выхлоп и новые пружины подвески от KW Suspension.
От стандартного BMW M5 седан отличается скромным карбоновым обвесом, 21-дюймовыми кованными дисками и акцентами медного цвета на кузове.
В отделке салона сочетаются кожа и алькантара, а подсветка потолка имитирует звездное небо – как в Rolls-Royce. Кроме того, седан BMW M5 F90 получил новые спортивные кресла с карбоновым каркасом.
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