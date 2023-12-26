В Киеве замечен самый мощный и быстрый электрокроссовер BMW за 4,6 миллиона (фото)

Электромобиль BMW iX M60 оснащен 619-сильной установкой и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с. Запас хода кроссовера составляет 566 км.

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В Киеве сфотографировали новый BMW iX в топовой заряженной версии M60. Это самый быстрый электрокроссовер в линейке немецкого бренда. Снимки авто появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Электрокроссовер BMW iX M60 представили в 2022 году. Он получил два мотора с суммарной отдачей 619 л. с. и 1100 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.

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Аккумуляторная батарея BMW iX M60 такая же, как и у стандартной модели – емкостью 105,2 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 564 км, а быстрая зарядка на 80% занимает 35 минут.

Кроме того, новый BMW iX M60 оснащен адаптивными амортизаторами и спортивной пневмоподвеской, а его тормоза увеличены.

Отличить электромобиль BMW iX M60 от стандартной версии можно по агрессивному переднему бамперу, обвесу и 21-дюймовым дискам. В салоне установлены спортивные руль и сиденья. Оснащение включает камеры кругового обзора и вентиляция сидений, а цена BMW iX M60 стартует с 4,66 миллиона гривен.

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