Люкс из 90-х: в Киеве заметили редкую роскошную Toyota с мотором от Supra (фото)

Toyota Mark II — премиальный седан Е-класса с 3,0-литровой 220-сильной шестеркой. Дорогая версия Grande оснащена цифровой панелью приборов, активной подвеской и климат-контролем с ионизатором воздуха.

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В Киеве сфотографировали Toyota Mark II 1996 года. Роскошный японский седан является редкостью в Украине, ведь он никогда официально не поставлялся на наш рынок. Снимки авто появились на странице chpsh.carspotting в Instagram.

Версия Grande оснащена 220-сильной шестеркой и полным приводом Фото: chpsh.carspotting

Toyota Mark II – премиальный седан Е-класса, выпускавшийся с 1968 по 2007 годы. Изначально это была роскошная версия Toyota Corona, но затем ее выделили в самостоятельную модель.

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Конкретно этот седан относится к восьмому поколению Toyota Mark II, которое выпускали с 1996 по 2000 год. К тому же, это топовая версия Grande.

Премиальный седан богато оснащен Фото: chpsh.carspotting

Toyota Mark II Grande вобрала в себя все новейшие технологии автопрома 90-х. Седан оснащали ABS, ESP, трекшн-контролем, активной подвеской с изменяемой жесткостью. Салон Toyota отделан кожей, установлены цифровая панель приборов, климат-контроль с ионизатором воздуха и круиз-контроль, а в качестве опции предлагали электропривод сидений.

Седан является редкостью в Украине Фото: chpsh.carspotting

Под капотом Mark II Grande установлена знаменитая 3,0-литровая шестерка Toyota 2JZ на 220 л. с. от купе Supra. Седан получил 4-ступенчатый автомат и полный привод.

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