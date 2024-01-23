Новый Toyota Land Cruiser 250 выходит на рынок: подробности и цены (фото)

Новый Toyota Land Cruiser 250 пришел на смену модели Prado. Внедорожник стал ярче на вид и богаче оснащен, но сохранил 2,8-литровый турбодизель предшественника.

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В Европе стартуют продажи Toyota Land Cruiser 250. Преемника Prado начнут поставлять покупателям только с третьего квартала нынешнего года, но он уже доступен для заказа и известна цена Toyota Land Cruiser. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Новый Toyota Land Cruiser 250 оказался ощутимо дороже предшественника Prado — его стоимость на европейском рынке стартует с 76 450 евро. Впрочем, и оснащение расширено: базовый вариант VX получил полностью диодную оптику, виртуальный щиток приборов, двухзонный климат-контроль, камеру, люк, 12-дюймовый тачскрин, подогрев руля и сидений. Его салон отделан эко-кожей.

Toyota Land Cruiser First Edition отличается дизайном в ретро-стиле Фото: Toyota

Топовая лимитированная версия First Edition будет выпущена тиражом в 3000 экземпляров и стоит 85 950 евро. Она отличается ретро-дизайном и получила кожаный салон. Комплектация включает проекцию на лобовое стекло, 20-дюймовые диски, акустику JBL с 14 динамиками, беспроводную зарядку смартфонов, электропривод и вентиляцию сидений.

Внедорожник оснащен 2,8-литровым турбодизелем Фото: Toyota

Во всех Toyota Land Cruiser 250 будет установлен пакет систем безопасности Safety Sense 3.0: адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, контроль "слепых"зон, управление светом фар и распознавание дорожных знаков.

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Поначалу все Toyota Land Cruiser 250 в Европе будут комплектоваться 2,8-литровым турбодизелем мощностью 204 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. С июля появится модификация этого мотора с 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой.

Оснащение Toyota Land Cruiser расширили Фото: Toyota

Конечно же, новый Toyota Land Cruiser 250 сохранил понижающую передачу, блокировки центрального и заднего дифференциалов уже в базовой версии. Также предусмотрены внедорожный круиз-контроль Crawl Control и набор режимов для разных типов бездорожья.

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