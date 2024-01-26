В Италии нашли неизвестный роскошный Hummer с дизайном как у Jeep Grand Cherokee (фото)

Внедорожник Hummer H1 T-REX отличается нестандартным обтекаемым дизайном и роскошным салоном. Под капотом авто установлен 6,5-литровый турбодизель.

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В Италии обнаружили уникальный внедорожник Hummer 2000 года. У него очень нетипичный дизайн и роскошный салон. Об авто рассказали на сайте Classic Number.

Дизайн выполнен в духе Jeep Grand Cherokee

Этот Hummer T-REX (именно так называется внедорожник) представили на Женевском автосалоне 2000 года. Его разработала итальянская компания Coggiola. Авто выпустили в единственном экземпляре и оценили в 499 000 евро.

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Огромный внедорожник получил новый более обтекаемый кузов и совсем не похож на Hummer H1. Он больше напоминает Jeep Grand Cherokee первого и второго поколений, но, в то же время, у авто покатая крыша и оригинальные круглые фонари.

Сзади установлены оригинальные круглые фонари

Салон Hummer H1 T-REX отделали дорогой кожей, разбавленной бирюзовыми вставками. Также обращает на себя внимание обволакивающая передняя панель, напоминающая морские волны. Внутри установили шесть комфортабельных сидений, а оснащение включает панорамную крышу, навигацию, DVD-плеер с монитором, акустику Alpine и раздельный климат-контроль.

Салон отделан кожей с бирюзовыми вставками

Рамное шасси и силовой агрегат Hummer H1 остались без изменений. Внедорожник массой 3,2 тонны оснащен 6,5-литровым турбодизельным V8 на 197 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Осталась и система подкачки колес.

Внутри установили три ряда сидений

Hummer T-REX несколько раз пытались продать, но безуспешно. Теперь ему опять ищут нового владельца.

К слову, недавно в Италии обнаружили необычный гибрид спортивного Audi и Range Rover.

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