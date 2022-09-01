Культовый Hummer превратили в автодом для любителей экстрима (видео)

В кузове Hummer H1 появился большой жилой модуль. Внутри установили большую кровать, кухню и санузел, а на крыше появились солнечные батареи.

Американский производитель кемперов Wolf Rigs презентовал свою новую модель Patton. Дом на колесах построен на базе внедорожника Hummer H1 и уже поступил в продажу по цене от $350 000. Об этом сообщает сайт Autoevlution.

[ + – ] Автодом сохраняет хорошие внедорожные качества Фото: autoevolution.com

За основу взяли двухдверный пикап Hummer H1. На месте грузовой платформы у него установлен алюминиевый жилой модуль, отделанный изнутри деревом.

[ + – ] Салон отделали деревом Фото: autoevolution.com

Внутри Hummer H1 появились двуспальная кровать, шкафы и угловой диван. Также обустроены санузел и кухня с газовой плитой, раковиной и ящиками для посуды.

Естественно, предусмотрены кондиционер, холодильник и большой бойлер. Кстати, электрооборудование не только от аккумулятора или генератора двигателя, но и от 800-ваттных солнечных батарей на крыше.

[ + – ] Внутри обустроены кухня, спальня и санузел Фото: autoevolution.com

Тюнинг Hummer H1 также включает установку 3,9-литрового турбодизеля Cummins мощностью 170 л. с. и 6-ступенчатой автоматической КПП. Полного бака топлива хватит на 1300 км.

[ + – ] Дом на колесах создают под заказ по цене от $350 000

Внедорожник сохраняет полный привод с понижающей передачей, огромный клиренс в 40 см и внедорожную резину. Он демонстрирует отличную проходимость то есть на нем можно путешествовать в труднодоступные места.

Ранее Фокус сообщал, что на продажу выставили самый старый дом на колесах. Ему свыше ста лет.