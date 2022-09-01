Культовый Hummer превратили в автодом для любителей экстрима (видео)
В кузове Hummer H1 появился большой жилой модуль. Внутри установили большую кровать, кухню и санузел, а на крыше появились солнечные батареи.
Американский производитель кемперов Wolf Rigs презентовал свою новую модель Patton. Дом на колесах построен на базе внедорожника Hummer H1 и уже поступил в продажу по цене от $350 000. Об этом сообщает сайт Autoevlution.
За основу взяли двухдверный пикап Hummer H1. На месте грузовой платформы у него установлен алюминиевый жилой модуль, отделанный изнутри деревом.
Внутри Hummer H1 появились двуспальная кровать, шкафы и угловой диван. Также обустроены санузел и кухня с газовой плитой, раковиной и ящиками для посуды.
Естественно, предусмотрены кондиционер, холодильник и большой бойлер. Кстати, электрооборудование не только от аккумулятора или генератора двигателя, но и от 800-ваттных солнечных батарей на крыше.
Тюнинг Hummer H1 также включает установку 3,9-литрового турбодизеля Cummins мощностью 170 л. с. и 6-ступенчатой автоматической КПП. Полного бака топлива хватит на 1300 км.
Внедорожник сохраняет полный привод с понижающей передачей, огромный клиренс в 40 см и внедорожную резину. Он демонстрирует отличную проходимость то есть на нем можно путешествовать в труднодоступные места.
Ранее Фокус сообщал, что на продажу выставили самый старый дом на колесах. Ему свыше ста лет.