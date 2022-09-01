Культовий Hummer перетворили на автобудинок для любителів екстриму (відео)

У кузові Hummer H1 з'явився величезний житловий модуль. Усередині встановили велике ліжко, кухню та санвузол, а на даху з'явилися сонячні батареї.

Американський виробник кемперів Wolf Rigs презентував свою нову модель Patton. Будинок на колесах побудований на базі позашляховика Hummer H1 і вже надійшов у продаж за ціною від $350 000. Про це повідомляє сайт Autoevlution.

[ + – ] Автобудинок зберігає хороші позашляхові якості Фото: autoevolution.com

За основу взяли дводверний пікап Hummer H1. На місці вантажної платформи у нього встановлений алюмінієвий модуль, оброблений зсередини деревом.

[ + – ] Салон обробили деревом Фото: autoevolution.com

Усередині Hummer H1 з'явилися двоспальне ліжко, шафи та кутовий диван. Також облаштовані санвузол та кухня з газовою плитою, раковиною та ящиками для посуду.

Природно, передбачені кондиціонер, холодильник та великий бойлер. До речі, електрообладнання не лише від акумулятора чи генератора двигуна, а й від 800-ватних сонячних батарей на даху.

[ + – ] Усередині облаштовані кухня, спальня та санвузол. Фото: autoevolution.com

Тюнінг Hummer H1 також включає встановлення 3,9-літрового турбодизеля Cummins потужністю 170 к. с. та 6-ступінчастою автоматичною КПП. Повного бака палива вистачить на 1300 км.

[ + – ] Будинок на колесах створюють на замовлення за ціною від $350 000

Позашляховик зберігає повний привід з понижувальною передачею, величезний кліренс 40 см і позашляхову гуму. Він демонструє чудову прохідність, тобто на ньому можна подорожувати у важкодоступні місця.

Раніше Фокус повідомляв, що на продаж виставили найстаріший будинок на колесах. Йому понад сто років.