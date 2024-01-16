Несбывшийся конкурент "Нивы": опубликованы изображения секретного внедорожника Volvo 70-х

Недорогой внедорожник Volvo разрабатывали для развивающихся стран. Компактная модель выполнена в фирменном угловатом стиле шведской марки.

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В Volvo работали над внедорожными моделями задолго до появления в 2003 году первого кроссовера XC90. Шведский производитель проектировал авто повышенной проходимости еще в 70-х. Теперь на сайте Volvo решили рассекретить изображения модели.

Модель так и не стала серийной Фото: Volvo

Компактный внедорожник Volvo создавали для развивающихся стран. Недорогая трехдверная модель должна была стать более качественным скандинавским аналогом "Нивы", однако по неизвестным причинам так и не стала серийной.

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Дизайн Volvo разработал Гуннар Фальк. Он выполнен в традиционном угловатом стиле шведской марки тех лет. У авто длинный капот, короткие свесы кузова и оригинальные разделенные боковые стекла. Сохранена и фирменная перечеркнутая решетка радиатора.

Также обращают на себя внимание очень большой клиренс, внедорожные шины и защитный пластиковый обвес в нижней части кузова. К двери багажника крепится запасное колесо.

У авто короткие свесы кузова и высокий клиренс Фото: Volvo

Характеристики Volvo не раскрыли. Очевидно полноприводной внедорожник планировали комплектовать бензиновыми двигателями, ведь дизельные Volvo стали популярными только в 80-х.

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