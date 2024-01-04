Электрический флагман: раскрыты подробности преемника Volvo S90

На смену Volvo S90 придет новый электрический седан ES90. Большое пятиметровое авто сможет проехать до 600 км без подзарядки.

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Volvo завершает разработку нового электрического седана ES90. Преемник Volvo S90 поступит в производство в мае нынешнего года и уже известны некоторые характеристики модели. Об этом сообщает издание Autocar.

Флагманский электромобиль Volvo ES90 будут выпускать в Китае – на сборочном предприятии уже анонсировали это. Основными его конкурентами станут Audi A6 e-tron, BMW i5 и Mercedes EQE.

Производство Volvo ES90 наладят в Китае Фото: Volvo

Новый Volvo ES90 построят на электрической платформе SPA2. Это значит, что его близкими родственниками станут электрокроссоверы Volvo EX90 и Polestar 4. Также известно, что седан будет немного крупнее предшественника.

Размеры Volvo ES90 2024:

длина – 4990 мм;

ширина – 1945 мм;

высота – 1547 мм;

колесная база – 3100 мм;

масса – 2500-2600 кг.

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Известно, что электромобиль Volvo ES90 предложат с силовыми установками на 400 и 800 вольт. Будут версии модели с задним и полным приводом. Седан получит батарею емкостью 111 кВт∙ч, а его запас хода составит около 600 км с задним приводом и примерно 540 км – с полным.

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