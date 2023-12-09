Скандинавский люкс: в Украине заметили самый роскошный Volvo за 128 000 евро (фото)

Volvo XC90 Excellence — эксклюзивная люксовая версия модели. Салон кроссовера отделан кожей, деревом и хрусталем, а сзади установлены отдельные кресла с электроприводом и массажем.

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В Киеве заметили очень редкий и необычный Volvo XC90 2017 года. Неприметный с виду кроссовер на самом деле является роскошным внедорожным лимузином, ведь это особая версия модели Excellence, которую в Украине продавали за 128 000 евро. Фото Volvo опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Volvo XC90 Excellence – шведский эксклюзив. Роскошный кроссовер выдают только 21-диски, а основные изменения произошли внутри.

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Салон Volvo XC90 Excellence отделан кожей Nappa и деревом, а селектор КПП выполнен из хрусталя. Кроссовер является четырехместным, причем спереди и сзади установлены идентичные кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем.

На втором ряду установлены отдельные кресла с электроприводом и массажем Фото: Volvo

Кроме того, задним пассажирам предусмотрены мониторы в спинках передних кресел, выдвижные столики и холодильник в центральной консоли. Мало того, покупателям дарят набор дорогих хрустальных бокалов. Также комплектация включает пневмоподвеску и акустику Bowers&Wilkins c 19 динамиками.

В спинках передних кресел установлены мониторы Фото: Volvo

Кроссовер Volvo XC90 Excellence оснащают только топовой плагин-гибридной установкой. В модели 2017 года 2,0-литровая турбочетверка и электромотор суммарно развивают 408 л. с., что позволяет разогнаться до 100 км/ч за 5,6 с и развить 230 км/ч. Также гибрид Volvo может проехать до 43 км на электротяге.

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