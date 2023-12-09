Скандинавський люкс: в Україні помітили найрозкішніший Volvo за 128 000 євро (фото)

Volvo XC90 Excellence — ексклюзивна люксова версія моделі. Салон кросовера оздоблено шкірою, деревом і кришталем, а ззаду встановлено окремі крісла з електроприводом і масажем.

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У Києві помітили дуже рідкісний і незвичайний Volvo XC90 2017 року. Непримітний на вигляд кросовер насправді є розкішним позашляховим лімузином, адже це особлива версія моделі Excellence, яку в Україні продавали за 128 000 євро. Фото Volvo опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Volvo XC90 Excellence — шведський ексклюзив. Розкішний кросовер видають тільки 21-диски, а основні зміни відбулися всередині.

Салон Volvo XC90 Excellence оздоблено шкірою Nappa і деревом, а селектор КПП виконано з кришталю. Кросовер є чотиримісним, причому спереду і ззаду встановлені ідентичні крісла з електроприводом, вентиляцією і масажем.

На другому ряду встановлені окремі крісла з електроприводом і масажем Фото: Volvo

Крім того, заднім пасажирам передбачені монітори в спинках передніх крісел, висувні столики і холодильник у центральній консолі. Ба більше, покупцям дарують набір дорогих кришталевих келихів. Також комплектація охоплює пневмопідвіску та акустику Bowers&Wilkins c 19 динаміками.

У спинках передніх крісел встановлено монітори Фото: Volvo

Кросовер Volvo XC90 Excellence оснащують тільки топовою плагін-гібридною установкою. У моделі 2017 року 2,0-літрова турбочетвірка і електромотор сумарно розвивають 408 к. с., що дає змогу розігнатися до 100 км/год за 5,6 с і розвинути 230 км/год. Також гібрид Volvo може проїхати до 43 км на електротязі.

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