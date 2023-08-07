Заради безпеки: Volvo XC90 випробували в найекстремальніших краш-тестах (відео)

Під час випробувань Volvo XC90 навіть перевертали на дах, щоб перевірити просунуті системи безпеки. Кросовер продемонстрував зразковий рівень безпеки.

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В інтернеті показали, як кросовер Volvo XC90 проходив найекстремальніші краш-тести перед виходом на ринок. Модель врізалася в стіну на великій швидкості та переверталася. Відео опублікували на YouTube-каналі FRAME.

Шведський автовиробник Volvo відомий першокласною безпекою своїх автомобілів. Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) проводив одні з найскладніших краш-тестів під час випробувань кросовера XC90.

Під час тестів експерти зімітували лобове зіткнення Volvo XC90 з іншим авто. У підсумку кросовер чудово впорався зі своїм завданням — захистити водія та його пасажирів.

Також для перевірки безпеки Volvo XC90 перевернули на дах. Усі подушки безпеки та надувна завіса змогли захистити манекени, які перебували всередині авто.

Крім цього експерти перевірили інтелектуальні системи безпеки кросовера. Серед них пом'якшення наслідків з'їзду з дороги та інформаційна система для сліпих зон.

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Однією з головних особливостей Volvo XC90 є система розуміння водія, яка допомагає водіям бути уважними на дорозі. Під час випробувань ця технологія також працювала справно.

Раніше Фокус повідомляв, що компактний кросовер Jeep Renegade показав жахливі результати в краш-тестах від Latin NCAP.