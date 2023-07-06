Популярний кросовер Jeep з тріском провалив сучасні краш-тести (відео)

Jeep Renegade для Латинської Америки поставляється з гіршим оснащенням, ніж для інших країн світу. Концерн Stellantis закликали розв'язувати проблему з безпекою цієї моделі.

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Компактний кросовер Jeep Renegade показав жахливі результати в краш-тестах від Latin NCAP. Модель набрала лише одну зірку з п'яти можливих. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Latin NCAP проводить тести безпеки автомобілів для країн Латинської Америки. У 2015 році організація вперше перевірила Jeep Renegade і він показав чудові результати. Повторна перевірка показала, що модель більше не відповідає сучасним стандартам безпеки.

Jeep Renegade погано захищає пасажирів від зіткнень Фото: Скриншот

Кросовер має низький рівень захисту дорослих пасажирів, дітей, а також небезпечний для пішоходів. При лобовому зіткненні голова манекена дитини вдарилася об переднє сидіння.

Голова правління Latin NCAP Стефан Бродзіак закликав концерн Stellantis розв'язувати проблему з безпекою Jeep Renegade. Він заявив, що ця модель потребує серйозних технічних доопрацювань, щоб вона стала безпечною.

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Цікаво те, що Jeep Renegade в інших країнах поставляється з шістьма подушками безпеки вже в базовій комплектації. Для Латинської Америки пропонується лише дві подушки безпеки.

Раніше Фокус розповів, що японський бренд Daihatsu зізнався, що фальсифікував результати краш-тестів своїх автомобілів.