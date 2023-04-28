Фальсифікували результати краш-тестів: Daihatsu викрили у махінаціях

Серед автомобілів з фальсифікованими краш-тестами є моделі Yaris Ativ та Agya від Toyota. Усього махінації проводилися з 88 000 авто.

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Японський бренд Daihatsu зізнався, що фальсифікував результати краш-тестів своїх автомобілів. Про це повідомили на сайті Bloomberg.

Daihatsu проводили махінації з 88 000 своїх автомобілів під час краш-тестів. Ці моделі продавалися минулого року в ОАЕ, Індонезії, Таїланді, Малайзії, Саудівській Аравії, Мексиці та Кувейті.

Серед цих автомобілів є моделі Yaris Ativ та Agya від Toyota, а також Perodua від спільного малайзійського підприємства. Під час краш-тестів автомобілі були обладнані певними компонентами під обшивкою дверей.

"Ми просимо вибачення у своїх клієнтів та зацікавлених сторін, чию довіру та підтримку ми зрадили", — сказав президент Daihatsu Соітіро Окудайра.

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Глава Toyota Акіо Тойода також висловився з приводу цього інциденту. За його словами, автомобілі бренду вже пройшли повторні випробування та проблеми не були виявлені. Він додав, що компанія продовжить розслідувати це питання, щоб знайти винних та підвищити безпеку моделей.

Раніше Фокус розповів, що експерти з безпеки представили новий краш-тест для задніх пасажирів, з яким впоралися далеко не всі середньорозмірні кросовери.