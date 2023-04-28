Фальсифицировали результаты краш-тестов: Daihatsu уличили в махинациях

Среди автомобилей с фальсифицированными краш-тестами есть модели Yaris Ativ и Agya от Toyota. Всего махинации проводились с 88 000 авто.

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Японский бренд Daihatsu признался, что фальсифицировал результаты краш-тестов своих автомобилей. Об этом сообщили на сайте Bloomberg.

Daihatsu проводили махинации с 88 000 своих автомобилей во время краш-тестов. Эти модели продавались в прошлом году в ОАЭ, Индонезии, Таиланде, Малайзии, Саудовской Аравии, Мексике и Кувейте.

Среди этих автомобилей есть модели Yaris Ativ и Agya от Toyota, а также Perodua от совместного малайзийского предприятия. Во время краш-тестов автомобили были оснащены определенными компонентами под обшивкой двери.

"Мы просим прощения у своих клиентов и заинтересованных сторон, чье доверие и поддержку мы предали", — сказал президент Daihatsu Соитиро Окудайра.

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Глава Toyota Акио Тойода ранее также высказался по поводу этого инцидента. По его словам, автомобили бренда уже прошли повторные испытания и проблемы не были обнаружены. Он добавил, что компания продолжит расследовать этот вопрос, чтобы найти виновных и повысить безопасность затронутых моделей.

Ранее Фокус рассказал, что эксперты по безопасности представили новый краш-тест для задних пассажиров, с которым справились далеко не все среднеразмерные кроссоверы.