Популярный кроссовер Jeep с треском провалил современные краш-тесты (видео)

Jeep Renegade для Латинской Америки поставляется с худшим оснащением, чем для других стран мира. Концерн Stellantis призвали решить проблему с безопасностью этой модели.

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Компактный кроссовер Jeep Renegade показал ужасные результаты в краш-тестах от Latin NCAP. Модель набрала всего одну звезду из пяти возможных. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Latin NCAP проводит тесты безопасности автомобилей для стран Латинской Америки. В 2015 году организация впервые проверила Jeep Renegade и он показал отличные результаты. Повторная проверка показала, что модель больше не соответствует современным стандартам безопасности.

Jeep Renegade плохо защищает пассажиров от столкновений Фото: Скриншот

Кроссовер обладает низким уровнем защиты взрослых пассажиров, детей, а также небезопасен для пешеходов. При лобовом столкновении голова манекена ребенка ударилась о переднее сиденье.

Председатель правления Latin NCAP Стефан Бродзиак призвал концерн Stellantis решить проблему с безопасностью Jeep Renegade. Он заявил, что эта модель требует серьезных технических доработок, чтобы она стала безопасной.

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Современные компактные автомобили массово провалили новые краш-тесты (видео)

Интересно то, что Jeep Renegade в других странах поставляется с шестью подушками безопасности уже в базовой комплектации. Для Латинской Америки предлагается только две подушки безопасности.

Ранее Фокус рассказал, что японский бренд Daihatsu признался, что фальсифицировал результаты краш-тестов своих автомобилей.