Современные компактные автомобили массово провалили новые краш-тесты (видео)

Популярные компактные автомобили обладают низким уровнем безопасности для задних пассажиров. Это связано с отсутствием современных средств защиты.

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Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) опубликовал результаты обновленных краш-тестов, которые оказались слишком трудными для многих современных автомобилей. Об этом сообщили на сайте Car and Driver.

В краш-тестах по новой методике IIHS выяснилось, что компактные автомобили не обеспечивают необходимый уровень защиты для задних пассажиров. В новой серии тестов приняли участие Honda Civic, Toyota Corolla, Kia Forte, Nissan Sentra и Subaru Crosstrek.

Ни одна из тестируемых моделей не смогла получить общую оценку "Хорошо" за краш-тест. Только безопасность Honda Civic и Toyota Corolla была отмечена как "Приемлемо". Остальные автомобили получили оценку "Плохо".

Эксперты заявили, что низкие оценки связаны с отсутствием современных средств защиты для пассажиров на втором ряду. Во всех протестированных авто задний манекен падал вниз при столкновении.

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По словам экспертов, эта проблема встречается на многих современных автомобилях. Автопроизводители часто уделяют недостаточно внимания для безопасности задних пассажиров.

Ранее Фокус рассказал, что Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) назвал самые небезопасные автомобили 2023 года по итогам новых краш-тестов.