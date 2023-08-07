Ради безопасности: Volvo XC90 испытали в самых экстремальных краш-тестах (видео)

Во время испытаний Volvo XC90 даже переворачивали на крышу, чтобы проверить продвинутые системы безопасности. Кроссовер продемонстрировал образцовый уровень безопасности.

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В интернете показали, как кроссовер Volvo XC90 проходил самые экстремальные краш-тесты перед выходом на рынок. Модель врезалась в стену на большой скорости и переворачивалась. Видео опубликовали на YouTube-канале FRAME.

Шведский автопроизводитель Volvo известен первоклассной безопасностью своих автомобилей. Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) проводил одни из самых сложных краш-тестов при испытаниях кроссовера XC90.

Во время тестов эксперты сымитировали лобовое столкновение Volvo XC90 с другим авто. В итоге кроссовер отлично справился со своей задачей — защитить водителя и его пассажиров.

Также для проверки безопасности Volvo XC90 перевернули на крышу. Все подушки безопасности и надувной занавес смогли защитить манекены, которые находились внутри авто.

Помимо этого эксперты проверили интеллектуальные системы безопасности кроссовера. Среди них смягчение последствий съезда с дороги и информационная система для слепых зон.

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Одной из главных особенностей Volvo XC90 является система понимания водителя, которая помогает водителям быть внимательными на дороге. Во время испытаний эта технология также работала исправно.

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