Новейшие китайские электромобили оказались безопаснее европейских конкурентов (видео)

Nio ET5 и EL7 стали первыми автомобилями, которые прошли обновленные краш-тесты Euro NCAP. Новинки продемонстрировали образцовую безопасность.

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Новейшие китайские электромобили Nio ET5 и EL7 получили пятизвездочные оценки в краш-тестах Euro NCAP. Уже совсем скоро модели дебютируют на европейском рынке. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Электрический седан Nio ET5 и электрокроссовер EL7 стали первыми автомобилями, которые прошли обновленные тесты безопасности Euro NCAP. В 2023 году новые авто для получения лучших результатов должны уметь обнаруживать мотоциклистов и уязвимых участников дорожного движения.

Впервые в краш-тесты включены удары при пересечении автомобилей, лобовые столкновения двух авто и мониторинг состояния водителя. Nio ET5 и EL7 смогли справиться с этими испытаниями.

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Nio ET5 набрал 96% за защиту взрослых пассажиров и 85% за защиту детей. Еще 83% модель получила за обнаружение уязвимых участников дорожного движения.

Nio EL7 получил 93% из 100% за защиту взрослых пассажиров и 85% за защиту детей. За обнаружение уязвимых участников дорожного движения электрокроссовер набрал 80%. Для сравнения, более дорогой Audi Q8 E-tron получил 79%.

Некоторые европейские конкуренты Nio ET5 и EL7 набрали меньше баллов за безопасность взрослых пассажиров и детей. Модели поступят в продажу в Европе уже до конца 2023 года.

Ранее Фокус писал, что Страховой институт безопасности дорожного движения опубликовал результаты обновленных краш-тестов, которые оказались слишком трудными для многих современных автомобилей.