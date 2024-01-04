Електричний флагман: розкрито подробиці наступника Volvo S90

На зміну Volvo S90 прийде новий електричний седан ES90. Велике п'ятиметрове авто зможе проїхати до 600 км без підзарядки.

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Volvo завершує розробку нового електричного седана ES90. Наступник Volvo S90 надійде у виробництво в травні нинішнього року і вже відомі деякі характеристики моделі. Про це повідомляє видання Autocar.

Флагманський електромобіль Volvo ES90 випускатимуть у Китаї — на складальному підприємстві вже анонсували це. Основними його конкурентами стануть Audi A6 e-tron, BMW i5 і Mercedes EQE.

Виробництво Volvo ES90 налагодять у Китаї Фото: Volvo

Новий Volvo ES90 побудують на електричній платформі SPA2. Це означає, що його близькими родичами стануть електрокросовери Volvo EX90 і Polestar 4. Також відомо, що седан буде трохи більшим за попередника.

Розміри Volvo ES90 2024:

довжина — 4990 мм;

ширина — 1945 мм;

висота — 1547 мм;

колісна база — 3100 мм;

маса — 2500-2600 кг.

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Відомо, що електромобіль Volvo ES90 запропонують із силовими установками на 400 і 800 вольт. Будуть версії моделі із заднім і повним приводом. Седан отримає батарею ємністю 111 кВт∙год, а його запас ходу становитиме близько 600 км із заднім приводом і приблизно 540 км — з повним.

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