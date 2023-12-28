Geely і Volvo створили стильного конкурента Tesla за $35 000 (фото)

Jiyue 07 — обтічний електричний седан D-класу. На вибір запропонують версії потужністю 272 і 544 к. с. із запасом ходу до 700 км.

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Geely розширює лінійку свого нового електричного бренду Jiyue. До кросовера 01 приєднався ліфтбек 07. Електромобіль надійде в продаж з 2024 року за ціною приблизно від 35 000 доларів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

У авто обтічний силует Фото: Geely

Новий Jiyue 07 — модель D-класу завдовжки близько 4,7-4,8 м, тобто можна порівняти з Tesla Model 3. Його елегантний зовнішній вигляд уже відзначили міжнародною нагородою Red Dot Design. У авто обтічний силует із вигнутим дахом, стрілоподібні фари та ліхтарі. Замість дверних ручок передбачені сенсорні кнопки в стійках даху.

У салоні встановлено вигнутий дисплей Фото: Geely

У салоні встановлено кермо-штурвал і широкий вигнутий дисплей. Оснащення охоплює електропакет, набір систем безпеки і бездротову зарядку смартфонів.

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Електромобіль Jiyue 07 побудований на платформі SEA, розробленій спільно з Volvo. Її використовують новий Volvo EX30, а також електрокари Zeekr.

Запас ходу в топовій версії перевищує 700 км Фото: Geely

Новий Jiyue 07 запропонують у задньопривідній 272-сильній і повнопривідній 544-сильній версіях. На вибір запропонують акумуляторні батареї ємністю 71,4 і 100 кВт∙год: у першому випадку запас ходу становитиме близько 550 км, у другому — понад 700 км.

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