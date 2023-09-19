Geely представили стильного конкурента Tesla Model X за $35 600 (фото)

Jiyue 01 буде доступний у кількох версіях із запасом ходу до 720 км на одному заряді. Електрокросовер пропонується з одним або двома електромоторами потужністю до 544 сил.

Related video

У Китаї надійшов у виробництво новий електрокросовер Jiyue 01 від Geely і Baidu. Новинка отримала стильний дизайн і багате оснащення. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Спереду Jiyue 01 розташовані вертикальні фари, між якими знаходиться світлодіодна смуга. На бампері є широкий повітрозабірник.

Ззаду встановлена Y-подібна оптика, яка об'єднана в один блок. Нижче знаходиться невеликий дифузор.

Ззаду встановлено незвичайні ліхтарі Фото: Jiyue

Габарити Jiyue 01:

довжина — 4853 мм;

ширина — 1990 мм;

висота — 1611 мм;

колісна база — 3000 мм.

Jiyue 01 заснований на платформі SEA, яку він розділяє із Zeekr 001. Збірку моделі налагодили на заводі Geely в Нінбо.

В інтер'єрі встановлено величезний центральний дисплей. Він одночасно є панеллю приладів і мультимедійним екраном.

В інтер'єрі розташований великий дисплей Фото: Jiyue

Jiyue 01 оснащується одним або двома електромоторами сумарною потужністю 272 або 544 к.с. відповідно. Топова версія відрізняється наявністю системи повного приводу.

Електрокросовер пропонується з акумуляторними батареями LFP від SVOLT і NMC від CATL. Вони забезпечують запас ходу 550 км, 660 км і 720 км на одному заряді.

Важливо

Може з'явитися в Україні: китайці показали стильний кросовер за $13 700 (фото)

Jiyue 01 вже доступний для покупки в Китаї за ціною від 259 900 юанів (35 600 доларів). Також можна попередньо замовити новинку за 1000 юанів (140 доларів).

Раніше Фокус повідомляв, що в інтернеті з'явилася нова інформація про кросовер Chevrolet Equinox EV.