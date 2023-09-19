Може з'явитися в Україні: китайці показали стильний кросовер за $13 700 (фото)
Компактний кросовер Changan CS55 Plus оснащений 188-сильним турбованим двигуном. Новинка доступна в Китаї за ціною від 13 700 до 15 700 доларів.
Модельний ряд Changan поповнив оновлений компактний кросовер CS55 Plus 2024 року. Новинка відрізняється зміненим дизайном і розширеним списком оснащення. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.
Changan CS55 Plus 2024 отримав закриту передню решітку радіатора з вузькими фарами. На бампері розмістили повітрозабірники.
Ззаду встановлено незвичайні вузькі ліхтарі. Нижче можна помітити два вихлопні патрубки.
Габарити Changan CS55 Plus 2024:
- довжина — 4539 мм;
- ширина — 1865 мм;
- висота — 1680 мм;
- колісна база — 2656 мм.
В інтер'єрі розміщені 10,25-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та 10-дюймова панель приладів. До списку оснащення входять системи допомоги водієві другого рівня, включно з автоматичним екстреним гальмуванням і попередженням про вихід зі смуги руху.
Салон кросовера розрахований на п'ять посадкових місць. Сидіння виконані зі штучної шкіри, а водійське крісло має електричне регулювання.
Changan CS55 Plus оснащений 1,5-літровим турбованим бензиновим двигуном потужністю 188 к.с. і 300 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 7-ступінчастою автоматичною коробкою передач з двома зчепленнями.
Витрата бензину в змішаному циклі становить 6,94 л/100 км. Максимальна швидкість обмежена на позначці 190 км/год.Важливо
Changan CS55 Plus 2024 доступний для купівлі в Китаї у трьох комплектаціях. Вартість кросовера становить від 99 900 до 113 900 юанів (від 13 700 до 15 700 доларів). Кроссовер може з'явитися в Україні, адже китайський бренд виходить на наш ринок.
Раніше Фокус писав, що китайський автовиробник Changan представив нову версію електромобіля Lumin.