Tesla Cybertruck на мінімалках: у Китаї створили оригінальний електропікап (фото)

Changan Qiyuan CD701 є гібридом кросовера і пікапа. У нього обтічний силует і оригінальна конструкція кузова.

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У Китаї презентували новий Changan Qiyuan CD701. Електромобіль, що поєднує в собі риси пікапа і кросовера, надійде в продаж з 2024 року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Авто поєднує риси пікапа та кросовера Фото: Changan

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Електромобіль Changan Qiyuan CD701 явно створювався з оглядкою на пікап Tesla Cybertruck. Його дизайн не настільки авангардний, але в американського електрокара запозичили деякі рішення. Зокрема, його вантажний відсік отримав зсувний дах, як у Tesla.

У салоні відсутній щиток приладів Фото: Changan

Новий Changan Qiyuan CD701 відрізняється обтічним силуетом з похилим дахом. Спереду і ззаду встановлено екрани, на які можна проектувати повідомлення для оточуючих.

Передні сидіння розділені високою консоллю Фото: Changan Оснащення включає супутниковий зв'язок Фото: Changan

У салоні також відчувається вплив Tesla. У Changan Qiyuan CD701 немає панелі приладів, встановлено лише великий тачскрін. Втім, є проєкція на лобове скло. Передні сидіння розділені високою центральною консоллю.

Кузов пікапа виконаний як у Tesla Cybertruck Фото: Changan

Характеристики Changan Qiyuan CD701 поки що не розкривають. Відомо лише, що китайський пікап отримає два електромотори і повний привід. Також повідомляється, що його оснастили системою супутникового зв'язку.

Раніше Фокус повідомляв, що бренд Changan виходить на український ринок і продаватиме кросовери.

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