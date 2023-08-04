На українському ринку з'явиться новий автобренд: перші подробиці (фото)

Основу лінійки Changan в Україні складуть кросовери. Вони будуть оснащені бензиновими турбомоторами і японським автоматом Aisin.

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В Україну йде китайська марка Changan. Перші моделі з'являться на нашому ринку восени. Про це повідомляється на офіційному сайті Subaru в Україні.

Саме імпортер Subaru в Україні постачатиме автомобілі Changan. З цього приводу компанія змінить назву з "Субару Україна" на "Соджітз Авто Україна". При цьому від Subaru не відмовляються — їхні продажі продовжаться паралельно з Changan.

Changan CS55 Фото: autohome.com.cn

Повідомляється, що основу лінійки Changan в Україні складуть кросовери. Анонсовано недорогі моделі компактного і середнього сегментів — саме такі кросовери мають попит у нашій країні.

Нові Changan в Україні будуть оснащені бензиновими турбомоторами, автоматичними КПП від японської компанії Aisin, а також системою повного приводу.

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Які електромобілі з Китаю найвигідніше імпортувати в Україну (фото)

До таких моделей належать, наприклад, кросовери Changan CS55 і CS95, а також нові Changan Uni-K і Uni-T. Усім моделям обіцяють широкий перелік сучасних технологій безпеки.

Changan випускає автомобілі з 1957 року Фото: Changan

Компанія Changan збирає автомобілі з 1957 року, а з 1993 року випускає продукцію під власним брендом. Компанія входить до п'ятірки найбільших автовиробників з Китаю.

Раніше Фокус повідомляв, що на українському ринку різко зросли продажі електромобілів.

Також ми писали, що в Україні з'явився перший електрокросовер від Huawei.