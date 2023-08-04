Продажі електромобілів в Україні встановили новий рекорд: популярні марки та моделі (фото)

За 7 місяців 2023 року українці купили більше електрокарів, ніж за весь 2022 рік. Найбільшим попитом користуються моделі Volkswagen, Tesla і Nissan.

Related video

Попит на електромобілі в Україні продовжує зростати. У липні їхні продажі встановили новий місячний рекорд — 3260 авто. Про це свідчить статистика Федерації роботодавців автомобільної галузі.

Порівняно з червнем відзначено зростання продажів на 3,3%, а порівняно з минулим роком — одразу в 2 рази. Найпопулярніші електромобілі в Україні за липень — Nissan Leaf (480 шт.), Volkswagen e-Golf (379) і Volkswagen ID.4 (278).

Лідером ринку залишається Nissan Leaf Фото: Фокус

Загалом за 7 місяців 2023 року українці купили 15 932 електрокари. Це не тільки у 2,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року, а й на 2614 авто перевищує показник усього 2022 року.

Крім того, частка нових електромобілів зросла з 16,9% до 21,4%. У лідери ринку вийшов Volkswagen.

Попит на електромобілі в Україні постійно зростає

ТОП-5 брендів електромобілів в Україні:

Volkswagen — 3896 авто. Tesla — 2916. Nissan — 2594. Honda — 1232. Renault — 811.

Важливо

Які електромобілі з Китаю найвигідніше імпортувати в Україну (фото)

Серед моделей, як і раніше, на першому місці Nissan Leaf, але до нього підбираються моделі Volkswagen.

Найбільше купують Volkswagen, Tesla і Nissan

Найпопулярніші електромобілі в Україні за 2023 рік:

Nissan Leaf — 2474. Volkswagen ID.4 — 1836. Volkswagen e-Golf — 1337. Tesla Model 3 — 1197. Honda M-NV — 880. Tesla Model Y — 846. Renault Zoe — 814. Tesla Model S — 630.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні помітили рідкісний електромобіль Fiat 2007 року.

Також ми писали, що в Україну привезли перший електрокросовер від Huawei.