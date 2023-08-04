Продажи электромобилей в Украине установили новый рекорд: популярные марки и модели (фото)

За 7 месяцев 2023 года украинцы купили больше электрокаров, чем за весь 2022 год. Наибольшим спросом пользуются модели Volkswagen, Tesla и Nissan.

Related video

Спрос на электромобили в Украине продолжает расти. В июле их продажи установили новый месячный рекорд – 3260 авто. Об этом свидетельствует статистика Федерации работодателей автомобильной отрасли.

По сравнению с июнем отмечен рост продаж на 3,3%, а по сравнению с прошлым годом – сразу в 2 раза. Самые популярные электромобили в Украине за июль – Nissan Leaf (480 шт.), Volkswagen e-Golf (379) и Volkswagen ID.4 (278).

Лидером рынка остается Nissan Leaf Фото: Фокус

Всего за 7 месяцев 2023 года украинцы купили 15 932 электрокара. Это не только в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, но и на 2614 авто превышает показатель всего 2022 года.

Кроме того, доля новых электромобилей выросла с 16,9% до 21,4%. В лидеры рынка вышел Volkswagen.

Спрос на электромобили в Украине постоянно растет

ТОП-5 брендов электромобилей в Украине:

Volkswagen – 3896 авто. Tesla – 2916. Nissan – 2594. Honda – 1232. Renault – 811.

Важно

Какие электромобили из Китая выгоднее всего импортировать в Украину (фото)

Среди моделей по-прежнему на первом месте Nissan Leaf, но к нему подбираются модели Volkswagen.

Больше всего покупают Volkswagen, Tesla и Nissan

Самые популярные электромобили в Украине за 2023 год:

Nissan Leaf – 2474. Volkswagen ID.4 – 1836. Volkswagen e-Golf – 1337. Tesla Model 3 – 1197. Honda M-NV – 880. Tesla Model Y – 846. Renault Zoe – 814. Tesla Model S — 630.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине заметили редчайший электромобиль Fiat 2007 года.

Также мы писали, что в Украину привезли первый электрокроссовер от Huawei.