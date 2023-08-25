Шість коліс і 500 сил: Great Wall випустить вражаючий пікап (фото)

Шестиколісний Great Wall Shanhai Poer 6×6 досягає майже 6 метрів завдовжки і вирізняється брутальним дизайном. Пікап отримає 500-сильну гібридну установку.

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У лінійці Great Wall у 2024 році з'явиться брутальний шестиколісний Shanhai Poer 6×6. Поки що величезний пікап проходить тести, але його шпигунські зображення опублікували на сайті Autohome.

Новий Great Wall Shanhai Poer 6×6 стане флагманом китайського бренду. Шестиколісне авто є серійною версією концепт-кара Cyber Pickup, презентованого навесні на автошоу в Шанхаї.

Авто сягає 5,96 м у довжину Фото: autohome.com.cn

Від свого прототипу пікап Great Wall дещо відрізняється за дизайном. У нього більш стримана решітка радіатора, нефарбовані пластикові розширювачі арок і потужні дуги в кузові.

Задній борт кузова виконаний орним. Також звертають на себе увагу великий кліренс, лебідка, 33-дюймові шини і повітрозабірник на капоті.

Задній борт кузова виконаний розпашним Фото: autohome.com.cn

Відомо, що шестиколісний пікап буде на 52 см довшим за стандартний Great Wall Shanhai Poer — 5,96 м у довжину. Повна маса авто становить 3500 кг.

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Китайський пікап Great Wall Shanhai Poer 6×6 оснастять гібридною силовою установкою з 3,0-літровою 360-сильною турбошісткою та електромотором. Сумарна віддача становитиме близько 500 к.с.

Китайський пікап оснастять 500-сильною гібридною установкою Фото: autohome.com.cn

Автомобіль оснастять 9-ступінчастою автоматичною КПП і повним приводом зі знижувальною передачею і 5 блокованим диференціалом. Крім того, посилять підвіску пікапа і встановлять позашляхові амортизатори K-Man.

Ціна Great Wall Shanhai Poer 6×6 не називається, але напевно він буде в рази дешевшим за шестиколісний "Гелендваген", який коштує близько мільйона доларів.

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