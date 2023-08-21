У США помітили автовози з новенькими пікапами Tesla Cybertruck (фото)
Перші серійні Tesla Cybertruck перевозять зі складального підприємства в Техасі на основний завод у Каліфорнії. На автовозах нарахували щонайменше 9 пікапів.
Виробництво Tesla Cybertruck поступово набирає обертів. На дорогах США все частіше бачать автовози з електропікапами. Їхні фото публікують у соцмережах.
Зокрема, електричні пікапи Tesla Cybertruck на автовозах бачили в Каліфорнії. Пізніше з'явилися їхні фото на парковці основного підприємства Tesla у Фрімонті. Загалом нарахували щонайменше 9 Cybertruck.
Слід зазначити, що електромобілі Tesla Cybertruck випускають у Техасі. У Фрімонт їх привозять для тестів або ж перевірки на дефекти. Як відомо, поки що триває складання авто пробної серії, які не надійдуть у продаж.
Покупцям же перші електрокари Tesla Cybertruck поставлять наприкінці вересня, а на планові обсяги виробництва гігафабрика Tesla в Техасі вийде у 2024 році. Раніше Ілон Маск повідомляв, що щорічно планують випускати від 250 000 до 500 000 пікапів.
Раніше стало відомо, що нова Tesla Cybertruck досягає 5,9 м у довжину і 2,15 м завширшки. Топовий електропікап зможе розганятися до 100 км/год за 2,9 с, розвивати 210 км/год і буксирувати 6,3-тонний причіп. Його запас ходу становитиме близько 800 км.
Раніше Фокус розповідав про дослідження, яке показало, що Tesla завищує запас ходу своїх електрокарів.
Також ми писали, що у США презентували конкурента Tesla Cybertruck.