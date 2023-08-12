Розбита і списана у США Tesla "ожила" через рік в Україні (фото)

Розбиту рік тому Tesla Model X мали розібрати на запчастини, але вона опинилася в Україні. Її відновили і навіть користуються додатками через акаунт попереднього власника.

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Електромобіль Tesla Model X, відправлений на утилізацію в США після ДТП, несподівано дав про себе знати через рік. Геолокація показала, що авто зараз перебуває в Україні. Про це у Twitter написав колишній власник електрокара, виконавчий редактор каналу CNBC, Джей Ярроу.

Він розповів, що потрапив у ДТП на Tesla Model X минулого року. Автомобіль зазнав серйозних пошкоджень і був списаний, тому його продали на запчастини.

Авто мали розібрати на запчастини Фото: Bill-Gates

Яким же було його здивування, коли нещодавно у нібито утилізованої Tesla Model X увімкнулася геолокація. Джей Ярроу дізнався, що електрокар зараз в Україні. Мало того, нові власники слухали музику в Spotify через профіль американця.

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У CNBC провели розслідування і визначили, що розбитий електромобіль Tesla було продано на аукціоні Copart і він потрапив в Україну, де його відновили. Це набагато вигідніше, адже ціна Tesla Model X у такому стані становить 27-29 тис. доларів.

Така практика — давно вже не рідкість, причому не тільки в Україні, а й, наприклад, у Норвегії та ще в десятку країн світу. Подібні авто зі США не мають права їздити на батьківщині, але в інших країнах "битки" можна поставити на облік після відновлення.

У службі підтримки Tesla рекомендують під час перепродажу авто або після ДТП завжди виходити зі свого акаунта. Це не дасть новим власникам користуватися сервісами та додатками.

Раніше Фокус повідомляв, що в США розбили новітній флагманський кросовер BMW, і він продається на Copart.

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