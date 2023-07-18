Ціни на вживані авто зі США різко знизилися: які моделі подешевшали найбільше

Старі автомобілі зі США у 2023 році відчутно подешевшали. Електрокари втрачають у ціні набагато більше, ніж моделі з двигунами внутрішнього згоряння.

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У США відзначено зниження цін на автомобілі з пробігом. Після різкого зростання в попередні роки ринок вживаних авто поступово "охолоджується". Про це повідомляє американський сайт iSeeCars.

Експерти проаналізували понад 1,8 мільйона угод з купівлі старих машин. З'ясувалося, що ціни на вживані авто зі США знизилися на 3,6% за рік. Для України це позитивна новина, адже вживані автомобілі з Америки у нас популярні.

Вартість старих авто у США знижується з початку 2023 року

Водночас зазначається, що в сегменті електрокарів падіння набагато більше — майже 30% за рік. Якщо в січні було відзначено зниження вартості електромобілів на 8,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року, то в березні цей показник сягнув уже 16,8%, а в червні — 29,5%.

Ще в січні нинішнього року середня ціна вживаного електромобіля в США становила 48 557 доларів, то тепер вона знизилася до 40 916 доларів.

Tesla Model 3 подешевшала на 30,5%. Фото: Tesla

Аналітик iSeeCars Карл Брауер пояснив падіння цін на електромобілі з пробігом знижками від Tesla на Model 3 і Model Y. Потенційні покупці відмовляються від старих електрокарів на користь нових. До того ж, свою роль зіграло падіння цін на нафту — це знизило попит на електромобілі.

Названо і вживані авто, які найбільше втратили в ціні. Саме моделі Tesla і подешевшали найбільше.

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Які вживані авто зі США подешевшали у 2023 році:

Tesla Model 3 — подешевшала на 30,5% (середня ціна $37 023). Tesla Model X — -21,3% ($70 158). Nissan Leaf — -19,2% ($22 504). Tesla Model S — -19% ($64 938). Range Rover — -18,5% ($75 481). Range Rover Velar — -17,5% ($46 269). Land Rover Discovery — -16,8% ($40 986). Hyundai Ioniq Hybrid — -16,2% ($20 148). Jaguar E-Pace — -16,2% ($33 213). BMW 5 Series PHEV — -15,5% ($33 607).

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