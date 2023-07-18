Ціни на вживані авто зі США різко знизилися: які моделі подешевшали найбільше
Старі автомобілі зі США у 2023 році відчутно подешевшали. Електрокари втрачають у ціні набагато більше, ніж моделі з двигунами внутрішнього згоряння.
У США відзначено зниження цін на автомобілі з пробігом. Після різкого зростання в попередні роки ринок вживаних авто поступово "охолоджується". Про це повідомляє американський сайт iSeeCars.
Експерти проаналізували понад 1,8 мільйона угод з купівлі старих машин. З'ясувалося, що ціни на вживані авто зі США знизилися на 3,6% за рік. Для України це позитивна новина, адже вживані автомобілі з Америки у нас популярні.
Водночас зазначається, що в сегменті електрокарів падіння набагато більше — майже 30% за рік. Якщо в січні було відзначено зниження вартості електромобілів на 8,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року, то в березні цей показник сягнув уже 16,8%, а в червні — 29,5%.
Ще в січні нинішнього року середня ціна вживаного електромобіля в США становила 48 557 доларів, то тепер вона знизилася до 40 916 доларів.
Аналітик iSeeCars Карл Брауер пояснив падіння цін на електромобілі з пробігом знижками від Tesla на Model 3 і Model Y. Потенційні покупці відмовляються від старих електрокарів на користь нових. До того ж, свою роль зіграло падіння цін на нафту — це знизило попит на електромобілі.
Названо і вживані авто, які найбільше втратили в ціні. Саме моделі Tesla і подешевшали найбільше.Важливо
Які вживані авто зі США подешевшали у 2023 році:
- Tesla Model 3 — подешевшала на 30,5% (середня ціна $37 023).
- Tesla Model X — -21,3% ($70 158).
- Nissan Leaf — -19,2% ($22 504).
- Tesla Model S — -19% ($64 938).
- Range Rover — -18,5% ($75 481).
- Range Rover Velar — -17,5% ($46 269).
- Land Rover Discovery — -16,8% ($40 986).
- Hyundai Ioniq Hybrid — -16,2% ($20 148).
- Jaguar E-Pace — -16,2% ($33 213).
- BMW 5 Series PHEV — -15,5% ($33 607).
Раніше Фокус повідомляв, що в нашій країні зріс попит на гібридні автомобілі.
Також ми писали про найпопулярніші авто в Україні за 2023 рік.