Цены на б/у авто из США резко снизились: какие модели подешевели больше всего

Подержанные автомобили из США в 2023 году ощутимо подешевели. Электрокары теряют в цене гораздо больше, чем модели с двигателями внутреннего сгорания.

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В США отмечено снижение цен на автомобили с пробегом. После резкого роста в предыдущие годы рынок б/у авто постепенно "охлаждается". Об этом сообщает американский сайт iSeeCars.

Эксперты проанализировали свыше 1,8 миллиона сделок по покупке подержанных машин. Выяснилось, что цены на б/у авто из США снизились на 3,6% за год. Для Украины это позитивная новость, ведь подержанные автомобили из Америки у нас популярны.

Стоимость подержанных авто в США снижается с начала 2023 года

Вместе с тем отмечается, что в сегменте электрокаров падение гораздо больше – почти 30% за год. Если в январе было отмечено снижение стоимости электромобилей на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то в марте этот показатель достиг уже 16,8%, а в июне – 29,5%.

Еще в январе нынешнего года средняя цена подержанного электромобиля в США составляла 48 557 долларов, то теперь она снизилась до 40 916 долларов.

Tesla Model 3 подешевела на 30,5% Фото: Tesla

Аналитик iSeeCars Карл Брауэр объяснил падение цен на б/у электромобили скидками от Tesla на Model 3 и Model Y. Потенциальные покупатели отказываются от подержанных электрокаров в пользу новых. К тому же, свою роль сыграло падение цен на нефть – это снизило спрос на электромобили.

Названы и б/у авто, больше всего потерявшие в цене. Именно модели Tesla и подешевели больше всего.

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Какие б/у авто из США подешевели в 2023 году:

Tesla Model 3 — подешевела на 30,5% (средняя цена $37 023). Tesla Model X — -21,3% ($70 158). Nissan Leaf — -19,2% ($22 504). Tesla Model S — -19% ($64 938). Range Rover — -18,5% ($75 481). Range Rover Velar — -17,5% ($46 269). Land Rover Discovery — -16,8% ($40 986). Hyundai Ioniq Hybrid — -16,2% ($20 148). Jaguar E-Pace — -16,2% ($33 213). BMW 5 Series PHEV — -15,5% ($33 607).

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