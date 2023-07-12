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Авто

В Украине резко вырос спрос на авто из Китая: самые популярные модели (фото)

Volkswagen ID.4, авто из Китая, китайские авто, авто из Китая в Украине
Фото: Volkswagen | Больше всего в Украину завезли китайских Volkswagen ID.4

Доля китайских моделей на рынке новых авто достигла 12%. Больше всего украинцы покупают собранные в Китае электрокроссоверы мировых автобрендов.

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В Украине стали активнее покупать авто из Китая. За первые 6 месяцев 2023 года в нашу страну ввезли свыше 5000 машин из Поднебесной. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Из этого количества свыше 3,1 тыс. – новые китайские автомобили: их доля на рынке достигла 12%. Подержанных авто из Китая ввезли более 1,8 тыс. (2% рынка).

Honda M-NV, авто из Китая, китайские авто, авто из Китая в Украине, Fullscreen
Электрокроссовер Honda M-NV собирают в Китае
Фото: Honda

Интересный нюанс – подавляющее большинство (79%) ввезенных в Украину китайских авто являются электромобилями. Наибольшим спросом пользуются собранные в Поднебесной электрические кроссоверы Volkswagen и Honda, причем их ввозят неофициально.

Самые популярные новые авто из Китая в Украине за 2023 год:

  1. Volkswagen ID.4 – 899 проданных авто.
  2. Dongfeng-Honda M-NV – 495.
  3. Chery Tiggo 4 – 270.
  4. Volkswagen ID.6 – 168.
  5. Honda e – 146.
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В Украине появился недорогой китайский электромобиль за $13 900 (фото)

ТОП-5 самых популярных б/у авто из Китая в Украине:

  1. Volkswagen ID.4 – 683 проданных авто.
  2. Dongfeng-Honda M-NV – 374.
  3. Volkswagen ID.6 – 116.
  4. Tesla Model Y – 77.
  5. Honda e – 57.

Ранее Фокус сообщал, что в 2023 году на украинском авторынке появились неожиданные лидеры.

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