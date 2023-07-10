Неожиданные лидеры: какие модели авто стали популярными в Украине в 2023 году (фото)

В 2023 году среди лидеров авторынка Украины оказалось сразу несколько новых моделей. Среди них — электромобили, коммерческие авто и дорогие премиальные кроссоверы.

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За первое полугодие 2023 года в Украине продано 32 764 новых легковых и коммерческих авто. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в легковом сегменте продажи выросли на 57,5%, а в коммерческом – на 51,7%. Впрочем, некоторые модели неожиданно продемонстрировали гораздо больший рост и попали в ТОП-20 лидеров рынка. Об этом сообщает информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

Электрокроссовер Honda M-NV успешно дебютировал в Украине Фото: autohome.com.cn

Двадцатка самых популярных моделей претерпела существенные изменения. Так, в ТОП-3 наряду с Renault Duster и Toyota RAV4 впервые оказался электромобиль – кроссовер Volkswagen ID.4, который, как правило, везут неофициально из Китая.

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Электрокар нашел 1496 покупателей за 6 месяцев – рост по сравнению с 2022 годом составил 622,71%. Успешно выступил еще один электрокроссовер китайской сборки – Honda M-NV, попавшая в пятерку лидеров с 887 проданными авто.

Двадцатка лидеров авторынка Украины в 2023 году изменилась Фото: Auto-consulting

Хорошо проявили себя коммерческие модели Renault Express (992 шт.) и Master (423 шт.). Также отмечается рост спроса на дорогие премиальные кроссоверы и внедорожники: в двадцатку лучших попали дорогие Mercedes GLE, Toyota Land Cruiser 300, Volkswagen Touareg и BMW X7.

Ранее Фокус сообщал, что большинство проданных новых авто в Украине — кроссоверы и внедорожники.

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