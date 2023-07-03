В лидерах — кроссоверы: названы самые популярные авто в Украине (фото)
Украинцы продолжают покупать авто повышенной проходимости. В ТОП-10 моделей-лидеров рынка — сразу семь кроссоверов и внедорожников.
За июнь 2023 года украинцы приобрели 5,6 тыс. новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами и внедорожниками. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
В десятке лидеров украинского авторынка — семь моделей повышенной проходимости. Это меньше, чем в предыдущие месяцы, но все равно кроссоверы и внедорожники остаются самыми популярными.
Примечательно, что на ТОП-10 моделей-лидеров приходилось сразу 39% украинского авторынка в июне 2023 года. Также стоит отметить, что в десятку лучших снова попал электрический кроссовер Volkswagen ID.4.
Самый популярный автомобиль в Украине не изменился – это кроссовер Renault Duster. Его выбрали 656 украинцев. Второе место занимает Toyota RAV4 (311 проданных авто), а третье – Toyota Corolla (202).Важно
Самые популярные авто в Украине за июнь 2023 года:
- Renault Duster – 656 проданных авто.
- Toyota RAV4 – 311.
- Toyota Corolla – 202.
- Volkswagen ID.4 – 189.
- Mazda CX-5 – 167.
- Toyota Land Cruiser Prado – 149.
- Hyundai Tucson – 143.
- Skoda Octavia – 127.
- Toyota Camry – 124.
- Skoda Karoq – 117.
Ранее Фокус сообщал, что на украинском рынке появятся недорогие китайские электромобили.
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